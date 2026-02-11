Des soucis techniques limitent le programme de la première journée d’Alpine F1.

Alpine F1 a entamé ses essais de présaison à Bahreïn par une journée riche en enseignements, mais marquée par plusieurs défis techniques. Sur le circuit international de Sakhir, long de 5,412 km, l’écurie française a partagé le roulage entre Franco Colapinto le matin et Pierre Gasly l’après-midi, dans des conditions ensoleillées mais rendues délicates par des rafales de vent et des températures oscillant entre 22 et 30 °C.

Au total, l’A526 a couvert 77 tours, soit 417 kilomètres, un bilan correct mais en deçà des ambitions initiales de l’équipe. Franco Colapinto a ouvert le programme lors de la séance matinale, bouclant 28 tours et signant le 18e temps en 1’40’’330. Une matinée loin d’être idéale pour le pilote argentin, qui a dû composer avec plusieurs soucis techniques.

"Ma matinée n’a pas été fluide et quelques soucis ont écourté une grande partie du programme que nous avions prévu. Ce genre de choses arrive en essais, surtout avec une nouvelle voiture, et il est important que nous en tirions tous les enseignements en y apportant des solutions."

"Pierre a pu boucler un bon nombre de tours dans l’après-midi, ce qui nous donne beaucoup d’éléments à analyser. J’espère que nous pourrons connaître une journée productive et accumuler plus de kilomètres quand je reprendrai la piste vendredi. Il sera intéressant d’attaquer un peu avec la monoplace tout en poursuivant son développement à Bahreïn. J’ai hâte de travailler avec l’équipe demain depuis le garage, de suivre attentivement la situation et de reprendre le volant plus tard dans la semaine."

"J’ai besoin de plus de tours, je n’ai pas fait beaucoup de tours à Barcelone, pas beaucoup ici, donc la priorité dans les prochains jours sera de faire davantage de kilomètres et de tours. C’est l’objectif de tout ça, pour mettre la voiture dans la meilleure fenêtre possible avant Melbourne, il y a du travail."

Ces contretemps ont obligé Alpine à effectuer plusieurs arrêts prolongés au stand afin d’appliquer différents correctifs, ralentissant sensiblement la progression du programme initial. Une situation assumée par la direction de l’équipe, consciente des aléas liés à l’introduction d’une monoplace entièrement nouvelle.

Steve Nielsen, directeur général, poursuit : "Nous avons rencontré des défis lors de cette première journée d’essais de présaison à Bahreïn. Des soucis sur la voiture nous ont contraints à effectuer plusieurs arrêts dans la matinée pour mettre en place différents correctifs."

"Cela fait partie du processus avec une monoplace entièrement nouvelle, et il est essentiel de les résoudre rapidement et de prendre des mesures pour éviter toute récidive. C’est inhérent aux essais et il est important de voir une réaction positive de l’ensemble de l’équipe, pilotes compris, face à ces contretemps. Nous avons bien réagi en corrigeant certains problèmes du matin et nous avons connu une séance un peu plus productive l’après-midi avec Pierre."

"L’objectif est de revenir demain avec Pierre au volant toute la journée afin d’accumuler les tours et les kilomètres tout en poursuivant notre apprentissage et le développement du package."