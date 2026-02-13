Cadillac F1 a récolté ’des informations précieuses’ avec 1700 kms à Bahreïn

Cadillac F1 a connu une première semaine de Bahreïn très intense, mais également très positive, puisque l’équipe n’a pas connu de problèmes majeurs. En moyenne, elle a bouclé plus de 100 tours par jour, ce qui est évidemment crucial pour une équipe qui débute.

Sergio Pérez a terminé les tests au volant et a pu vivre une dernière demi-journée productive malgré un long moment au stand. Le Mexicain se félicite de l’ambiance au sein du team et du travail qu’il fait déjà avec son nouvel équipier, Valtteri Bottas.

"Ces essais ont été très positifs, avec de nombreux enseignements dans tous les domaines. Les progrès sont incroyables. J’ai pris plaisir à retrouver le volant et, avec Valtteri, nous avons recueilli de précieuses informations qui nous permettront d’aborder au mieux les essais de la semaine prochaine" a déclaré Pérez.

"Il y a encore des points à améliorer, bien sûr, mais globalement, nous avançons, nous formons une équipe soudée et nous prenons plaisir à tirer le meilleur parti de la voiture et de notre collaboration."

Bottas a roulé quant à lui ce vendredi matin avant de laisser la place à Pérez, et il se félicite de tout ce que l’équipe a appris en trois journées : "Globalement, ces trois jours ont été extrêmement précieux. À chaque tour, à chaque relais, chaque jour, nous avons progressé dans de nombreux domaines."

"Il reste encore beaucoup de travail, mais nous corrigeons les problèmes, nous nous améliorons constamment, et c’est grâce au travail acharné de toute l’équipe à Silverstone, aux États-Unis et ici sur le circuit. C’est un véritable privilège d’avoir pu participer à une séance d’essais officiels de F1 en tant que pilote titulaire de l’écurie Cadillac F1."

Des évolutions prévues très rapidement

Graeme Lowdon, le team principal de Cadillac, a tiré un bilan positif de ces trois jours, alors que l’équipe a pu engranger une compréhension très importante de sa toute nouvelle monoplace, le tout sans subir des problèmes comme en Espagne.

"C’était très productif, on est arrivés ici après une semaine de shakedown à Barcelone où l’on avait eu de nombreux problèmes. On voulait commencer à explorer la voiture, ses réactions aux changements de réglages, et mieux comprendre la performance et les relais de course" a déclaré Lowdon.

"Je suis satisfait des progrès que nous avons effectués, nous avons bouclé plus de 1700 kilomètres, et c’est énorme, si l’on considère le peu de roulage que nous avions fait en tant qu’équipe avant cela. Donc je suis très heureux."

"On veut juste progresser dans tous les domaines, il n’y a pas de grosse inquiétude. La F1 est un sport sans relâche donc nous devons continuer à avancer. Mais ça a été très utile, et nous avons progressé chaque journée dans la manière dont l’équipe et la voiture opèrent."

Bénéficier de l’expérience de Bottas et Pérez est crucial pour Cadillac, car les deux hommes totalisent 26 saisons en Formule 1. Les retours d’information au volant sont donc énormes pour les ingénieurs de l’équipe.

"Les deux pilotes sont très expérimentés, on les a choisis pour cela spécifiquement, en plus de leur performance, et ce qui a été très bien, c’est qu’on a très rapidement eu des retours techniques précis, car ce n’était pas la première fois qu’ils changeaient d’équipe ou de règlement. Donc ça nous a aidés d’avoir ces retours précis très rapidement."

Et le Britannique de confirmer que Cadillac fera évoluer sa monoplace, dont on ne connait toujours pas le nom officiel, à la fois la semaine prochaine, mais aussi en début de saison : "Elle sera différente. La voiture elle-même va beaucoup progresser, pas seulement à Melbourne, mais aussi en Chine."

"En tant que nouvelle équipe, on ne peut pas se permettre de rester immobiles, et la plus grosse erreur qu’une équipe puisse faire en arrivant, c’est de voir la première course comme objectif. Ce n’est pas ce que nous faisons, nous voyons plus loin et vous verrez beaucoup d’évolutions de cette voiture."