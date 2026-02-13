Ferrari conclut un test de Bahreïn sans aucun problème avec Hamilton au volant de la SF-26

Ferrari a bouclé la première session d’essais hivernaux à Sakhir avec une journée particulièrement chargée pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde était au volant de la SF-26 lors de la troisième et dernière journée de ce premier test de pré-saison, disputé sur le circuit international de Bahreïn.

Au terme de la journée, Hamilton a couvert 150 tours, soit 813 kilomètres, en menant à bien l’intégralité du programme prévu par l’équipe. Sur l’ensemble des trois jours de roulage, la SF-26 a accumulé 421 tours, représentant 2 281 kilomètres, un volume significatif qui confirme la priorité donnée par Ferrari à l’apprentissage et à la fiabilité.

Lewis Hamilton a pris la piste peu après 8h. Durant toute la première partie de la journée, la SF-26 était équipée des pneus C3, avec un programme axé sur la poursuite du travail de mise au point et la collecte de données, dans la continuité des jours précédents.

L’accent a notamment été mis sur la comparaison de différentes configurations de la voiture ainsi que sur l’analyse du comportement des pneus. Le Britannique a bouclé 70 tours (380 km) sur des relais de longueurs variées, signant un meilleur temps matinal en 1’34”209.

Après la pause déjeuner, Hamilton a poursuivi son travail en C3 afin de continuer à engranger des données et affiner sa compréhension de la SF-26. En seconde partie d’après-midi, Ferrari a élargi le champ d’analyse en introduisant successivement les pneus C1, puis C2, permettant ainsi une comparaison complète des trois composés disponibles lors de cette session.

Au total, le pilote Ferrari a effectué 80 tours supplémentaires (433 km) dans l’après-midi, concluant une journée dense et jugée particulièrement utile pour le développement de la voiture. La Scuderia retrouvera la piste de Sakhir la semaine prochaine pour la deuxième et dernière session d’essais de pré-saison, à partir de mercredi.

À l’issue de ce premier test, Lewis Hamilton s’est montré satisfait du travail accompli, tout en soulignant la complexité de cette nouvelle génération de monoplaces.

"Dans l’ensemble, la semaine a été positive," a-t-il expliqué. "Nous avons effectué beaucoup de tours et suivi l’intégralité du programme, ce qui nous a permis de récolter de nombreuses données utiles et d’en apprendre davantage sur la voiture."

Le Britannique insiste néanmoins sur la nécessité de trouver la bonne fenêtre de fonctionnement.

"La SF-26 s’est montrée globalement agréable, mais cette génération de voitures est assez complexe et trouver la bonne plage d’utilisation, en particulier avec les pneus, est essentiel."

"Nous avons fait de bonnes découvertes et identifié aussi des domaines dans lesquels nous pouvons progresser. Il nous reste encore un test à disputer, qui sera important pour capitaliser sur ce que nous avons appris et continuer à avancer."

Vasseur : priorité à la connaissance, pas encore à la performance

De son côté, le directeur de l’équipe Ferrari, Frédéric Vasseur, a rappelé que l’objectif principal de ce premier test à Bahreïn était avant tout opérationnel et méthodologique.

"En abordant la saison, l’objectif était de tirer le maximum des premières séances d’essais en accumulant du kilométrage et en collectant autant de données que possible. Jusqu’ici, tout s’est bien déroulé sur le plan opérationnel, avec une bonne fiabilité et de nombreux tours parcourus. L’arrêt de Lewis en piste en fin de séance était programmé (test de jauge de carburant, ndlr)."

"C’est important à la fois pour notre préparation et pour analyser les données de retour à l’usine. Nous allons utiliser ces informations pour continuer à améliorer la voiture et notre compréhension de l’ensemble des procédures."

Vasseur a toutefois tenu à distinguer clairement la performance pure du travail actuel.

"La performance est un sujet à part. À ce stade, la priorité est de construire de la connaissance et de nous placer dans la meilleure position possible en vue de Melbourne, en sachant qu’il nous reste encore du temps pour franchir de nouvelles étapes."