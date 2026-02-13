Audi F1 monte en puissance, une semaine productive à Bahreïn avec la R26

La première semaine d’essais pré-saison 2026 s’est conclue de manière positive pour Audi F1, sur le circuit international de Bahreïn. Après un shakedown initial à Barcelone il y a deux semaines, l’équipe allemande a pu continuer à se familiariser avec sa nouvelle monoplace, la R26, et accumuler de précieuses données sur son comportement en conditions réelles.

Au total, les pilotes Gabriel Bortoleto et Nico Hulkenberg ont couvert 354 tours, soit 1916 kilomètres sur trois jours, avant de retrouver la piste la semaine prochaine pour la dernière session d’essais pré-saison 2026.

En matinée, Gabriel Bortoleto a complété 60 tours et signé le 15e temps en 1’37”536. Le jeune Brésilien s’est montré satisfait de cette première semaine intensive.

"Dans l’ensemble, ce sont quelques jours de test positifs et productifs pour l’équipe. Nous avons collecté une grande quantité de données précieuses et appris beaucoup sur notre voiture et comment vraiment exploiter son potentiel – c’est quelque chose sur lequel travailler avant de revenir sur la piste dans quelques jours. J’ai hâte de la semaine prochaine pour rassembler l’ensemble du package, réaliser encore quelques tours solides et enfin commencer à transformer tout ce travail en résultats concrets."

Dans l’après-midi, Nico Hulkenberg a bouclé 58 tours avec un temps de 1’36”291, se classant 10e.

"Une autre après-midi solide et une fin de semaine productive de mon côté. Il y a eu beaucoup à assimiler – tester différents réglages, explorer la voiture, passer en revue divers paramètres du groupe propulseur. C’était intense, mais nous avons collecté une énorme quantité d’informations sur ces trois jours. Maintenant, il s’agit de digérer tout cela, analyser les données, assembler les pièces du puzzle et préparer les prochaines étapes pour le dernier test."

Des bases solides selon Wheatley

Pour Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, cette semaine a permis de valider les premiers aspects opérationnels de la R26 et de poser des bases solides pour la suite.

"Nos trois jours de tests à Bahreïn ont été productifs et encourageants pour l’équipe. Nous avons parcouru plus de 600 kilomètres chaque jour, ce qui montre la fiabilité précoce de la voiture et témoigne de tout le travail acharné et de l’engagement des équipes en coulisses."

"Au-delà du kilométrage, nous avons obtenu des informations précieuses sur le comportement de la voiture et le fonctionnement de nos systèmes en conditions réelles. Opérationnellement, ce test a été une validation importante de nos procédures, et nous avons constaté de nets progrès dans la communication, l’exécution et la coordination entre équipes."

"La prochaine phase portera sur la récupération, l’affinage et la préparation complète pour les derniers jours de test. Il reste du travail à faire, mais les fondations que nous posons maintenant seront cruciales pour la saison à venir."