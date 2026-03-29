Cadillac F1 a fait sa ’meilleure course’ au Japon, Pérez et Bottas voient l’arrivée

Cadillac F1 a relevé le défi de Suzuka avec réussite, puisque l’équipe n’a pas été la dernière force du plateau, n’a pas affiché un retard trop important sur le peloton, et a encore une fois vu l’arrivée avec ses deux monoplaces au Japon, après avoir réussi la même performance il y a deux semaines.

Sergio Pérez était 17e sous le drapeau à damier, un résultat logique puisqu’il y a eu peu d’abandons ce dimanche au Japon, mais il est satisfait de voir les progrès accomplis, et pense que son équipe n’avait pas encore fait aussi bien.

"Aujourd’hui, nous avons réalisé notre meilleure course de l’année jusqu’à présent. Nous avons fait d’énormes progrès en très peu de temps et nous pouvons nous réjouir d’avoir une nouvelle fois mené nos deux voitures jusqu’à l’arrivée" a déclaré Pérez.

"Hier, nous avons rencontré quelques problèmes avec le déploiement, mais aujourd’hui, nous avions l’impression d’avoir tout maîtrisé. Nous étions clairement plus rapides qu’Aston Martin et nous constatons que notre rythme s’améliore. Espérons que les améliorations que nous apporterons à Miami nous permettront d’être encore plus dans le coup."

Valtteri Bottas a bouclé la course en 19e place, après avoir été bloqué derrière les Aston Martin en début de course, et avoir pris un tour de retard pendant la Safety Car, ce qui lui a valu d’être esseulé à la relance.

"Une nouvelle double arrivée est vraiment une bonne chose pour l’équipe. Il me manquait un peu de performance, ce qui m’a empêché de rivaliser avec les Aston Martin aujourd’hui, c’est donc un point sur lequel nous devons nous pencher" a déclaré le Finlandais, qui était souvent plus rapide que les Aston.

"Nous avons essayé une stratégie différente en partant avec les pneus durs, mais malheureusement, cela n’a pas semblé fonctionner. Cependant, tout au long du week-end, tout s’est déroulé de manière beaucoup plus fluide, avec moins de problèmes. Nous avons beaucoup appris et nous pourrons mettre cela à profit pour nous améliorer en vue de la prochaine course."

"Nous abordons maintenant cette pause dans le calendrier après nos trois premières courses avec l’opportunité d’analyser tout ce que nous avons appris jusqu’à présent et de consacrer plus de temps au développement de la voiture. L’ambiance est bonne au sein de l’équipe alors que nous nous concentrons pleinement sur les préparatifs de notre premier Grand Prix à domicile à Miami."