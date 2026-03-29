Sainz a fait ’la meilleure course possible’ mais ne finit pas mieux que 15e

Williams F1 était encore la neuvième force du plateau ce dimanche au Grand Prix du Japon. Et en l’absence de nombreux abandons ou de faits de course exceptionnels, l’équipe n’a pas pu faire de miracle, et Carlos Sainz a terminé 15e de la course.

Le pilote espagnol est déçu du résultat brut mais note que la course a été bien menée par son équipe, ce qui le satisfait. Il espère désormais que le mois de pause à venir puisse aider son équipe à progresser.

"Nous avons tiré absolument tout ce qu’il était possible de tirer de la voiture d’aujourd’hui. De plus, grâce à un nouveau départ solide et à un timing parfait pour les arrêts au stand, nous avons réalisé la meilleure course possible, et j’en suis satisfait. L’équipe et moi-même travaillons bien pour comprendre cette voiture et ce règlement" a déclaré Sainz.

"J’ai le sentiment que nous abordons cette pause précoce prêts à réaliser de réels progrès sur les performances de la voiture. Nous devons nous assurer de tirer le meilleur parti de ces cinq semaines et d’arriver à Miami en meilleure position pour la suite de la saison."

Alex Albon n’arrivait rien à faire de sa course, et Williams l’a fait s’arrêter six fois au stand afin de tester différentes choses, il a donc terminé dernier : "J’étais coincé dans le trafic pendant la course, donc il ne s’est pas passé grand-chose pour moi. Ça s’est plutôt transformé en séance d’essais."

"Nous voulions tester quelques réglages sur l’aileron avant pour mieux le comprendre et recueillir des données. La voiture se comporte bien compte tenu de ce dont nous disposons, et l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour la mettre en bonne position au cours de ces trois dernières semaines."

"De manière réaliste, nous faisons ce que nous pouvons et nous menons nos courses du mieux possible, mais nous devons simplement résoudre certains problèmes et gagner un peu plus de vitesse."

"Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous disposons désormais d’environ cinq semaines en tant qu’équipe, donc nous pouvons améliorer beaucoup de choses et je pense que cela va nous être bénéfique pour revenir plus forts à Miami."