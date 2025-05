C’est Williams qui a empêché Russell d’aller chez Mercedes F1 en 2021

En 2021, durant une année difficile pour Valtteri Bottas chez Mercedes F1, pendant que George Russell faisait les beaux jours de Williams avec deux top 3 en qualifications notamment, beaucoup de questions se posaient dans le paddock sur les raisons de la non-promotion du Britannique aux côtés de Lewis Hamilton.

Ces questions étaient d’autant plus présentes que Russell avait fait une pige impressionnante pour Mercedes en 2020 à Sakhir, et Claire Williams a révélé que c’est son équipe qui a verrouillé le jeune pilote, car il était le meilleur élément à Grove et ses troupes n’auraient pas compris de s’en séparer.

"George voulait aller chez Mercedes au cours des deux dernières années et je ne pouvais pas le laisser partir, ce que je détestais" a déclaré Williams dans le podcast Beyond The Grid. "Je suis bouleversée à l’idée d’y penser. J’avais plus besoin de lui que de Mercedes et il était sous contrat."

"Si je l’avais laissé partir, quel message cela aurait-il envoyé ? Quel aurait été l’impact sur mon équipe si j’avais laissé partir George ? Il était l’une des meilleures choses que nous ayons eues chez Williams."

"Lorsque vous négociez avec une équipe comme Mercedes et qu’elle ne vous offre pas ce qu’elle devrait vous offrir pour votre pilote vedette, pourquoi le laisser partir ? Quel genre de directrice d’équipe aurais-je été si j’avais laissé partir George parce que Mercedes a dit ’nous voulons George maintenant’ ? Ce n’est pas comme ça que ça marche."

"George était clairement contrarié et c’était vraiment difficile. C’était très difficile de rester sur mes positions parce que si quelqu’un venait me voir et était contrarié, et que c’était à cause de moi parce que je l’avais bloqué, c’était très difficile, mais je devais faire passer mon équipe en premier."

"Même si j’aurais aimé réaliser les rêves de George, je ne pouvais pas le faire à l’époque, et c’est l’un des aspects les plus difficiles du poste de directrice d’équipe pour moi. Et j’ai toujours dit à George : ’un jour, tu seras reconnaissant pour cela, parce que cela te donnera de la force et de la résilience’."

Le talent de Russell a depuis explosé, alors qu’il est désormais le leader de Mercedes, et cela confirme à Claire Williams ce qu’elle avait vu chez lui, à savoir un potentiel champion du monde : "J’ai eu la chance d’avoir Felipe [Massa], Valtteri [Bottas], tous ces brillants pilotes."

"Je les ai placés, quand je les avais chez Williams, tous à peu près au même niveau. Mais je pense que George avait le plus grand potentiel pour devenir champion du monde. Et je le vois. J’ai observé le début de cette saison. George est à un autre niveau."

"Et c’est ce que je pense que vous voyez avec les pilotes et ce que vous avez vu avec Max [Verstappen] au cours des deux ou trois dernières années, ils basculent dans cette zone de superstar absolue, et George y est maintenant. J’ai vu une vidéo de George à la salle de sport l’autre jour. Il ressemble à Terminator. C’est là que vous passez à la vitesse supérieure."