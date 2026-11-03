Button accable Ocon : ’il a peut-être gâché le reste de sa carrière en F1’

L’éviction d’Esteban Ocon par Haas lors du Grand Prix de Mexico pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que la simple perte d’un week-end de course ou au pire d’une fin de saison. Jenson Button, champion du monde de Formule 1 en 2009, estime que cet épisode risque de compromettre sérieusement les chances du Français de retrouver un baquet en 2027. Si les circonstances exactes de la décision de Haas restent inconnues et que le pilote a démenti les allégations d’altercation physique, le Britannique s’interroge sur l’image renvoyée aux autres équipes par un pilote dont la vitesse ne fait pourtant aucun doute à ses yeux.

L’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1 s’est encore assombri après sa mise à l’écart par Haas lors du Grand Prix de Mexico. Alors que le Français savait déjà qu’il ne serait pas conservé par l’écurie américaine pour la saison 2027, la décision de le remplacer en plein week-end par le réserviste Ryo Hirakawa pourrait compliquer davantage ses recherches d’un nouveau volant.

C’est en tout cas l’avis de Jenson Button, qui considère que les circonstances de cette éviction, même si elles restent à éclaircir, risquent de peser lourd dans les discussions entre Ocon et d’éventuels futurs employeurs.

Haas avait annoncé avant les derniers essais libres du samedi que son pilote français ne participerait plus au reste du week-end mexicain. Ryo Hirakawa avait immédiatement été confirmé pour le remplacer, sans que l’équipe ne fournisse d’explication détaillée.

Interrogé tout au long du week-end, le directeur de Haas F1, Ayao Komatsu, s’était montré particulièrement discret sur les raisons de cette décision. Le quotidien français L’Équipe a ensuite rapporté qu’une réunion entre Ocon et Komatsu, organisée après les essais du vendredi, se serait terminée brusquement. Le journal a évoqué la possibilité d’une altercation physique entre les deux hommes.

Il s’agit toutefois d’allégations non établies, qu’Esteban Ocon a démenties. Mais plusieurs sources ont confirmé l’existence d’une montée en tension après les Libres 2 entre les deux hommes.

Pour Jenson Button, il est donc impossible de porter un jugement définitif sur ce qui s’est réellement passé à l’intérieur de l’équipe.

Le champion du monde 2009 reconnaît lui-même que seule une partie de l’histoire est connue, mais il estime que les conséquences pourraient être particulièrement lourdes pour le Français.

"Nous ne savons pas ce qui s’est passé à huis clos, n’est-ce pas ? C’est une version de l’histoire. Nous n’avons pas entendu l’autre," a déclaré Button.

"Mais c’est une situation difficile pour un pilote. À la fin de cette année, il ne courra plus pour cette équipe en 2027. Il le sait depuis un bon moment. Il doit chercher d’autres possibilités de courir."

Button considère que cet épisode risque de fragiliser la réputation d’Ocon auprès des autres écuries, notamment en ce qui concerne sa capacité à travailler collectivement.

"Donc ce petit différend nuit à sa carrière. Fondamentalement, de mon point de vue, je dirais : qui va vouloir le recruter s’il n’est pas disposé à jouer collectif et s’il a probablement montré qu’il n’était pas vraiment un joueur d’équipe en ce moment ?"

Le Britannique insiste néanmoins sur le fait que les performances d’Ocon au volant ne constituent pas, selon lui, le principal obstacle à la poursuite de sa carrière.

"Je pense qu’Esteban a la vitesse. C’est bien là le problème. Mais c’est en dehors de la voiture qu’il s’est desservi. Cela dit, nous ne connaissons pas toute l’histoire, donc c’est un peu injuste de ma part de dire cela."

Button estime que la situation est d’autant plus regrettable qu’Ocon se trouvait déjà dans une position délicate, sachant qu’il ne ferait plus partie des plans de Haas pour la saison suivante.

"C’est toujours difficile pour un pilote quand on sait que l’équipe regarde déjà ailleurs pour l’année suivante et qu’on est sur le départ," a poursuivi Button.

"Mais la meilleure chose à faire pour lui, pour la personne numéro un, c’est-à-dire lui-même, c’est de piloter aussi fort que possible, de travailler aussi dur que possible et de montrer à quel point il est bon."

"Il ne peut plus le faire maintenant à cause d’un désaccord sur les pneus pendant les essais. Ce n’est même pas pendant les qualifications ou la course, ce sont des essais."

"Donc cela me frustre quand je vois ça, parce qu’il s’agit de 22 des meilleurs pilotes du monde. On n’obtient pas facilement une telle opportunité et il a peut-être tout simplement gâché le reste de sa carrière en Formule 1."