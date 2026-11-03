Permane se félicite de points ’précieux’ au Mexique pour Racing Bulls

Racing Bulls a connu un bilan positif à sa course du GP du Mexique, mais le week-end de l’équipe n’a pas été de tout repos sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Liam Lawson a terminé septième en s’étant élancé des stands tandis qu’Arvid Lindblad était huitième quand il s’est fait harponner par Oscar Piastri. Mais le bilan est globalement positif pour l’équipe au championnat.

En effet, Alpine F1 a connu une double disqualification qui a donné un zéro pointé à l’équipe, ce qui permet à Racing Bulls de reprendre six points d’écart en plus, et de posséder désormais 39 points d’avance à la cinquième place du championnat.

"C’était une journée de course longue et éprouvante. Arvid a réalisé une course absolument superbe et a connu un week-end fantastique dans l’ensemble" s’est félicité Alan Permane, le directeur de l’équipe italienne.

"Il a parfaitement réussi son départ et a continué à grappiller du temps, deux, trois, voire quatre dixièmes au tour, tout en gérant ses pneumatiques. L’accrochage avec Piastri a mis fin, de manière malheureuse, à un week-end exemplaire ; le fait qu’Oscar ait écopé d’une pénalité constitue une maigre consolation."

"Liam a lui aussi connu une course difficile. La pénalité reçue lors des qualifications nous a mis en difficulté, mais nous en avons profité pour installer une nouvelle unité de puissance, un changement qui, de toute façon, aurait été nécessaire à un moment donné cette saison."

"Grâce à la pénalité infligée à Alpine, Liam a finalement terminé septième après s’être élancé depuis la voie des stands ; c’est une performance incroyable et un excellent résultat pour l’équipe."

"Nous repartons aujourd’hui avec des points précieux et de nombreux éléments positifs sur lesquels nous appuyer pour la suite, alors que nous mettons le cap sur le Brésil la semaine prochaine pour conclure cette série de trois courses consécutives."