L’avenir de Lawson s’assombrit, Racing Bulls met Tsolov en avant !

L’avenir de Liam Lawson en Formule 1 semble de plus en plus incertain à l’approche de la fin de la saison 2026. Alors que le Néo-Zélandais espère conserver son baquet chez Racing Bulls l’an prochain, Peter Bayer s’est gardé de lui apporter un soutien définitif, préférant souligner les performances de Nikola Tsolov lors des essais libres du Grand Prix de Mexico et rappeler la vocation de l’équipe à promouvoir de nouveaux talents. Une prise de position qui intervient après un week-end marqué notamment par son accrochage controversé avec Max Verstappen et une réaction d’après-course qui a alimenté les spéculations sur son avenir.

Liam Lawson se retrouve une nouvelle fois confronté à des interrogations concernant sa place sur la grille de Formule 1. Après avoir connu une rétrogradation particulièrement brutale de Red Bull vers Racing Bulls en 2025, le pilote néo-zélandais doit désormais attendre de savoir s’il conservera son volant au sein de la structure italienne pour la saison 2027.

Ses performances récentes ne semblent pas avoir suffi à dissiper toutes les incertitudes, même si Peter Bayer reconnaît que Lawson a des arguments à faire valoir pour rester.

Interrogé par la télévision autrichienne ORF, le directeur général de Racing Bulls a toutefois choisi de mettre en avant un autre pilote : Nikola Tsolov, qui a effectué ses premiers tours au volant de la monoplace de l’équipe lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico. Une prestation qui a manifestement convaincu les responsables de l’écurie.

Nikola Tsolov a bénéficié d’une occasion importante de se montrer en prenant le volant de la Racing Bulls lors des EL1 à Mexico.

Pour sa première apparition dans la monoplace, le jeune pilote a reçu les compliments de Peter Bayer, qui a particulièrement apprécié sa capacité à s’adapter rapidement à son nouvel environnement.

"Pour être honnête, Nikola a été brillant vendredi," a déclaré Bayer.

"C’était sa première fois dans la voiture et il s’est intégré à l’équipe de manière absolument parfaite."

Ces déclarations prennent une importance particulière alors que Racing Bulls doit encore définir sa composition pour la saison prochaine.

La structure appartenant à Red Bull a historiquement pour mission d’accompagner les jeunes pilotes du programme de développement de la marque autrichienne, avec l’objectif de leur permettre de progresser jusqu’à la Formule 1 et, éventuellement, jusqu’à l’équipe principale.

Dans ce contexte, l’arrivée de nouveaux talents représente une concurrence permanente pour les pilotes déjà installés dans les baquets.

Lawson a-t-il suffisamment prouvé sa valeur ?

Interrogé directement sur la situation de Liam Lawson et sur le fait de savoir si le Néo-Zélandais avait suffisamment démontré qu’il méritait de conserver son volant, Bayer a commencé par lui apporter une réponse favorable.

"Eh bien, absolument. C’est l’opinion générale dans le paddock."

Mais le dirigeant a immédiatement nuancé cette déclaration en rappelant que Racing Bulls ne pouvait pas se limiter à conserver ses pilotes actuels.

"En même temps, notre rôle en tant que principale équipe de développement de talents en Formule 1 est de former constamment de nouveaux pilotes."

"Au total, nous avons amené 22 pilotes en Formule 1, parmi lesquels Sebastian Vettel, Verstappen et d’autres."

Ce rappel souligne le dilemme auquel Racing Bulls est confrontée : reconnaître les progrès et l’expérience de Lawson tout en continuant à préparer l’arrivée de la prochaine génération.

Malgré ses propos positifs à l’égard du Néo-Zélandais, Bayer n’a donc pas confirmé qu’il serait reconduit en 2027.

La décision finale entre les mains d’Alan Permane

Le directeur général de Racing Bulls a également précisé que la décision finale concernant la composition de l’équipe revenait à son directeur, Alan Permane. Les discussions semblent déjà avoir commencé en interne, même si aucun calendrier précis n’a été communiqué pour l’annonce des pilotes.

"Nous en avons brièvement discuté hier," a révélé Bayer.

Cette absence de confirmation entretient les interrogations autour de Lawson, qui a déjà vécu une situation particulièrement délicate au sein de l’organisation Red Bull. Après avoir été promu dans l’équipe principale au début de la saison 2025, il avait rapidement perdu son baquet au profit de Yuki Tsunoda, avant de retrouver une place chez Racing Bulls.

Le Néo-Zélandais avait ensuite dû reconstruire sa confiance et sa réputation dans une équipe dont la vocation première reste de préparer de nouveaux pilotes. À l’approche de 2027, cette mission de développement pourrait donc de nouveau peser dans les décisions concernant son avenir.

Un week-end difficile et des déclarations lourdes de sens

Les interrogations se sont encore accentuées après le Grand Prix de Mexico, où Lawson a connu un week-end particulièrement éprouvant en dehors, et c’est le comble, de son très bon résultat final dans les points.

Son accrochage controversé avec Max Verstappen (voir photo ci-dessous) a notamment attiré l’attention, tandis que son attitude après la course a alimenté les spéculations sur sa situation personnelle.

Le pilote Racing Bulls n’a pas cherché à masquer sa déception.

"Cela a été un week-end très difficile, pour être honnête," a confié Lawson.

"Ce qui s’est passé vendredi n’était pas idéal. J’ai déjà dit que j’allais en tirer des leçons. Je n’ai jamais voulu que cela ait un impact aussi important."

Même si rien ne permet d’affirmer que les événements de Mexico vont déterminer son avenir chez Racing Bulls, on sent dans sa réponse qu’il y a eu des reproches en coulisses.

La question de son contrat pour 2027 a aussi été abordée au cours de cet entretien.

Lorsqu’il lui a été demandé à quel moment il pensait recevoir des nouvelles concernant sa situation, Lawson a marqué une pause avant de donner une réponse particulièrement brève.

"Je ne sais pas."

Cette hésitation, associée à son attitude après la course, n’a pas échappé aux observateurs.

Parmi ceux qui ont commenté le comportement de Lawson figure Ho-Pin Tung, ancien pilote d’essais en Formule 1 et consultant pour Viaplay.

L’ancien pilote a établi un parallèle entre l’attitude du Néo-Zélandais à Mexico et celle qu’il avait affichée peu avant sa rétrogradation de Red Bull vers Racing Bulls l’année précédente.

Selon Tung, certaines similitudes dans son expression pourraient laisser penser que Lawson dispose déjà d’informations concernant son avenir.

"J’ai revu la même expression sur son visage que celle que j’avais vue à l’époque. Il se pourrait très bien qu’il en sache déjà davantage."