Brown s’en prend encore à Red Bull pour les ’allégations infondées’

Zak Brown en a marre de voir les rivaux de McLaren F1 attaquer l’équipe sur la prétendue illégalité de la MCL39. Plus précisément, le PDG de l’équipe s’agace de voir les commentaires de Red Bull, et notamment de Christian Horner, qui a demandé des contrôles à la FIA pour essayer de faire interdire les solutions techniques qui créent l’avantage de l’équipe.

Le directeur de Red Bull a d’abord parlé de l’aileron arrière de la MCL39, puis a réitéré les allégations sur la possibilité d’un refroidissement illégal des pneus avec de l’eau. Il a ensuite accusé l’équipe de profiter d’un refroidissement illégal dans sa monoplace au niveau du moteur.

En parallèle de cela, Horner a répété de nombreuses fois que la directive sur les ailerons flexibles ferait du mal à McLaren à partir du Grand Prix d’Espagne ce week-end. Il y a aussi eu de la part de Red Bull des demandes de clarification auprès de la FIA, notamment sur les matériaux à changement de phase.

L’équipe de Milton Keynes a demandé à la FIA la possibilité d’en utiliser dans ses systèmes de freinage, mais il se dit que c’était uniquement pour espérer les faire interdire officiellement par la fédération, et pénaliser ainsi McLaren. Des tactiques qui agacent Zak Brown, qui pense que la FIA a autre chose à faire de son temps.

"C’est là où en est le sport aujourd’hui, mais je crois que c’est allé trop loin" a déclaré Brown à PlanetF1. "J’en ai parlé avec la FIA. Je pense que certaines équipes, une plus que les autres, utilisent de fausses allégations comme tactique de perturbation, mais je pense que cela fait perdre beaucoup de temps et de ressources à la FIA, ce qui n’est pas ce que nous devrions demander à la FIA en tant que sport."

Selon Brown, les plaintes auprès de la FIA doivent être payantes, comme il l’avait déjà proposé au début du mois : "Si vous voulez porter plainte contre une autre équipe, pas de problème. Il y a une procédure à suivre ; vous mettez de l’argent de côté."

"Il doit s’agir d’un chiffre important au sens où on l’entend, et il doit être en rapport avec votre plafond de coûts. Ensuite, si vous trouvez quelque chose, vous récupérez votre argent, sans problème. S’ils n’ont rien trouvé ou s’ils estiment que vos allégations étaient infondées, vous perdrez votre argent et cela s’imputera sur le plafond des coûts."

"Les équipes doivent se demander si elles veulent dépenser 25 000 ou 50 000 dollars pour quelque chose qui n’est rien d’autre qu’une tactique de perturbation, ou si elles préfèrent consacrer cet argent au développement d’un autre aileron avant ou arrière, parce que c’est allé trop loin. Je pense que les gens ont été malhonnêtes avec la FIA."

"Je pense qu’ils ont gaspillé le temps et les ressources de la FIA. On ne devrait pas pouvoir s’en tirer en étant malhonnête avec la FIA ou en faisant des allégations qui n’ont pas de base ou de fondement. Si vous pensez vraiment qu’une équipe fait quelque chose de mal, il n’y a pas de problème. Je ne décourage pas les allégations, mais il faut joindre le geste à la parole."

L’Américain ne veut pas interdire les allégations ou supputations, mais les cadrer : "Je pense qu’il y aura toujours ce sport, et je pense que c’est une bonne chose. Je ne pense pas que l’on puisse remettre le génie dans la bouteille, mais je pense qu’il faut regarder où les choses sont excessives et inutiles et à un niveau qui ne devrait pas l’être."

"Il y aura toujours des pilotes, des équipes, en compétition pour des sponsors ou des jeux psychologiques sur le terrain, alors que l’année dernière, il y avait des pilotes qui disaient ’si j’étais Oscar, je ne ferais pas ceci ou je ferais cela’. Cela fait partie du jeu, tout comme lorsque deux boxeurs montent sur scène et se lancent des piques."

"Cela fait partie du sport. Je ne pense pas que nous voulions nous débarrasser de cela. Je pense que ce que nous voulons, c’est faire reculer les choses qui sont devenues incontrôlables. Je ne pense pas qu’il faille supprimer l’émotion, la passion, les rivalités dans le sport, mais ce qu’il faut faire, c’est déterminer ce qui dépasse les bornes et ce qui est acceptable."

"Il y a toujours eu des jeux politiques dans le sport et je pense que c’est normal, je pense que c’est juste devenu incontrôlable dans certains domaines avec certaines personnes. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème endémique dans le sport, mais je pense qu’il y a quelques personnes qui vont au-delà de ce que j’estime être une quantité acceptable de politique."