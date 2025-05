Palou, vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, ne veut plus aller en F1

Alex Palou, vainqueur des 500 miles d’Indianapolis cette saison, a déclaré qu’il ne souhaitait plus passer en Formule 1.

À 28 ans, il est largement considéré comme le meilleur pilote d’IndyCar actuel, avec des titres en 2021, 2023 et 2024. Palou a flirté avec la Formule 1 grâce à un contrat d’essais avec McLaren, mais un différend contractuel l’a poussé à s’engager résolument en IndyCar.

Dimanche dernier, quelques heures après le drapeau à damier à Monaco, il est devenu le premier pilote espagnol à remporter les 500 miles d’Indianapolis.

Il avoue néanmoins aujourd’hui que "la F1 ne m’intéresse plus."

"Je continue de la suivre. C’est une série énorme. C’est incroyable. Je suis un grand fan, mais je ne pense pas qu’ils s’amusent autant que moi ici."

"Je n’aime que piloter, m’amuser et être avec mes proches, et je pense que la F1 est tout le contraire."

Palou a régulièrement été associé au tout nouveau projet de Formule 1 de Cadillac. Il insiste sur le fait que si l’intérêt pour lui en F1 s’est estompé, son envie de changer de discipline s’est également estompée.

"Je ne veux pas partir maintenant. Même s’ils me disent : ’Non, ne t’inquiète pas, tu pourras revenir dans un ou deux ans’, que se passera-t-il si tout le monde est au top et que je ne parviens jamais à les rattraper ?"

"Et je n’y pensais pas l’année dernière, et je n’y pense pas non plus cette année. C’est de moins en moins présent chaque jour, et avec cette victoire à l’Indy 500, c’est un goût de ’je veux en décrocher une autre’ qui est présent. Pas la F1."