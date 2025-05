Dennis regarde encore les Grands Prix mais n’écoute pas ’les âneries’ de Sky F1

Ron Dennis affirme que la couverture télévisée britannique de la Formule 1 est si mauvaise qu’il regarde les Grands Prix avec le son coupé. L’ancien patron de McLaren est aujourd’hui âgé de 77 ans et a déclaré au journal The Times qu’il ne reviendrait jamais en F1.

"Je n’y retournerai jamais. Vous pouvez imaginer que j’ai des enfants et des petits-enfants et qu’ils me harcèlent pour que j’y aille. Je m’arrangerai pour qu’ils y aillent, mais je n’irai pas" a déclaré Dennis. "J’ai vu des gens revenir en Formule 1 après l’avoir quittée."

"Le fait est que votre opinion est dépassée, même si vous êtes un multiple champion du monde. Les gens sont polis, tout ce que vous attendez d’eux. Ils vous font asseoir, vous donnent un café, mais vous n’avez rien à offrir."

"Vous êtes une pièce de rechange et je ne voudrais jamais être dans cette situation. J’ai mieux à faire. J’aime mon jardin, même si je ne passe pas beaucoup de temps à y travailler, mais il me passionne, comme tant d’autres choses dans ma vie."

Parmi ces autres choses, il y a des intérêts dans diverses entreprises commerciales et des activités philanthropiques, même s’il admet qu’il s’assoit le dimanche pour regarder les Grands Prix de Formule 1 à la télévision. Mais sans écouter les commentateurs.

"Je coupe toujours le son, car j’en sais trop sur le sujet pour vouloir écouter les âneries de certains commentateurs. Je regarde la course pour sa pureté. J’aime le sport, j’aime toujours regarder les Grands Prix."

Le Britannique est satisfait de sa vie maintenant qu’il a quitté la Formule 1. Il explique qu’il a sacrifié sa vie personnelle jusqu’à ses 70 ans, âge auquel il a quitté McLaren définitivement.

"J’ai toujours eu l’intention de partir le jour de mes 70 ans. Je voulais changer de direction. Je ne pensais plus avoir grand-chose à prouver dans le sport automobile. Au cours des huit dernières années, j’ai rattrapé les choses que je n’avais pas le temps de faire lorsque McLaren était ma vie."

"J’ai été tellement compétitif et obsédé par la course automobile que cela s’est fait au détriment de tout le reste. Les gens me disent ’dites-moi quel est le secret de votre réussite’, et je réponds que c’est le même secret que celui d’un athlète de haut niveau. Il s’agit d’accepter le mot ’sacrifice’."

"Si vous ne savez pas ce que signifie le mot ’sacrifice’, ce que vous devez donner de votre vie pour être le meilleur dans quelque chose, vous n’avez aucune chance de devenir quoi que ce soit. Les gens parlent maintenant d’équilibre de vie et je sais que c’est un sujet sensible dans notre société actuelle. Je comprends. Tout le monde a le choix."

"Mais si vous voulez réussir, n’attendez pas que les choses vous soient données. Acceptez le sens du sacrifice, l’importance de la concentration, de l’engagement et de la détermination. Vous pouvez embrasser ces forces motrices ou être comme la plupart des gens."