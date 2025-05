Le refroidissement, clé de la domination de McLaren F1 en course ?

Andrea Stella ne s’attendait pas à voir son équipe dominer autant en course à Miami. Le directeur de McLaren F1 a salué le doublé signé par Oscar Piastri et Lando Norris, et admet que la gestion des pneus a joué un rôle. Mais selon lui, c’est aussi le refroidissement de la MCL39 qui a été crucial dans la performance affichée lors des 57 tours du circuit.

"Je suis un peu surpris que l’écart que nous avions soit aussi important que nous l’avons vu" a déclaré Stella. "Je pensais que nous aurions pu avoir un avantage du point de vue de la gestion des pneus, mais je ne pensais pas que la gestion des pneus conduirait à un tel niveau d’écart tout au long de la course."

"L’un des aspects qui, en Formule 1, semble toujours relever de la magie noire, est la gestion des pneus. Je dirais que, surtout quand il fait chaud, il y a une autre caractéristique qui, je pense, fonctionne très bien avec notre voiture, c’est le système de refroidissement."

"Je pense que lorsqu’il fait chaud, notre voiture est relativement fermée du point de vue de la carrosserie, car le système de refroidissement a fait l’objet d’une grande ingénierie. Donc, je pense que dans ces conditions, nous voyons que l’excellence de l’ingénierie de McLaren a atteint un point où elle peut faire la différence à ce point."

En revanche, l’Italien pense que Lando Norris a été trop impatient de prendre la tête de la course au deuxième virage, et qu’il aurait dû laisser Max Verstappen commettre son erreur seul en tête, quitte à devoir attendre pour le passer. Cependant, il estime que le Néerlandais a de nouveau flirté avec les limites du règlement.

"Comme je l’ai dit pendant le podium, disons qu’au vu de la situation au premier tour, il aurait été préférable pour Lando de lever le pied et de s’assurer qu’il pouvait conserver la deuxième position parce que la voiture, encore une fois avec le recul, était très rapide et qu’il aurait certainement dépassé Max comme Oscar et, plus tard, Lando, aurait été en position de le faire."

"Je pense donc que, comme dans toutes les situations de course, il faut aborder les choses avec l’esprit de voir où se trouvent les opportunités, et je pense que, dans ce cas, Lando aurait pu être un peu plus patient."

"Mais j’aime bien voir Lando agressif, cherchant à dépasser la tête de la course et parfois, c’est juste une question de fraction de seconde. Dans cette situation, les commissaires ont jugé qu’il n’était pas nécessaire d’intervenir, mais la manœuvre était certainement à la limite."

Stella note aussi que du temps a été perdu par Norris en course et par Piastri en qualifications, pour diverses raisons. Ce sont des points que le team principal estime importants de modifier à l’avenir pour faire mieux.

"En ce qui concerne le deuxième dépassement, le temps a été perdu parce qu’il devait rendre la position. Il était juste de rendre la position parce que lors du dépassement, nous avons dépassé les limites de la piste, donc il y a quelques points que nous devons améliorer."

"Si vous regardez les qualifications, je pense qu’Oscar a perdu un peu de rythme entre Q2 et Q3, donc même dans ce cas, nous avons quelques opportunités. Je pense que les deux pilotes sont très ouverts à ce genre d’examen, ils s’adaptent, font des adaptations et recommencent."

Au moment de tirer le bilan du week-end, Stella est toutefois très positif quant aux performances de son équipe : "McLaren a réalisé un résultat exceptionnel, au terme d’un week-end remarquable."

"Premier et deuxième au Sprint, puis encore premier et deuxième en course au Grand Prix de Miami, une première pour une équipe lors d’un week-end Sprint. Après une séance de qualifications très serrée, c’était formidable de voir la voiture se comporter aussi bien en course, permettant à Oscar et Lando de dominer."

"C’est une belle récolte de points, et nous sommes conscients que ce lundi marque l’anniversaire de notre première victoire de cette époque, une étape fondamentale dans l’orientation et le développement de notre équipe."

"Ce n’est pas la première fois cette année que je tiens à remercier les équipes de McLaren qui ont conçu, fabriqué, construit et pilotent cette voiture phénoménale, ainsi que nos partenaires techniques et commerciaux, et les fans qui nous accompagnent dans cette aventure passionnante."

"C’est une excellente base pour le reste de l’année, mais nous savons aussi que les circonstances étaient peut-être exceptionnelles. Nous allons garder les pieds sur terre, continuer à travailler sur la MCL39 pour l’améliorer, et voir où cela nous mène maintenant que la saison de course reprend en Europe."