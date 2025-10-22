Recadré par Alpine F1, Colapinto explique pourquoi il a ignoré les consignes

Franco Colapinto estime que la menace représentée par Gabriel Bortoleto justifiait sa décision d’ignorer l’ordre d’équipe d’Alpine F1 et de dépasser Pierre Gasly en fin de course à Austin.

Dans les derniers tours du Grand Prix des États-Unis, Colapinto a reçu l’ordre de rester derrière son équipier, mais l’Argentin l’a dépassé dans le virage n°1, alors que les deux voitures étaient en mode économie de carburant et qu’aucune voiture de sécurité n’avait été déployée pendant les 56 tours.

Colapinto a terminé devant Bortoleto, tandis que Gasly a rétrogradé à la 19e et dernière place, le trio étant mis à un tour par le leader Max Verstappen au moment même où l’action se déroulait.

Après la course, le directeur général d’Alpine F1, Steve Nielsen, a déclaré que "toute instruction donnée par le mur des stands est définitive, et aujourd’hui, nous sommes déçus que cela n’ait pas été le cas. C’est donc quelque chose que nous allons examiner et traiter en interne."

Après réflexion, Colapinto a estimé que la meilleure solution pour lui était de courir devant Gasly, car il se sentait plus rapide.

"Ce fut une journée de course et un week-end difficiles pour nous en général ; nous avons eu du mal, mais nous devons continuer à travailler en équipe.

"J’avais un rythme bien plus soutenu que Pierre dans le dernier relais, et Bortoleto était derrière, attaquant très fort et beaucoup plus rapide que nous."

"Je pensais que la meilleure chose à faire pour moi était de rester en tête et d’essayer de ne pas ralentir les deux voitures."

"Je suis un compétiteur. Nous savons que la voiture est difficile à piloter, et c’est très compliqué en ce moment. Nous avons changé de position à plusieurs reprises cette année, et ils nous ont laissé courir sur d’autres circuits."

"En tant qu’équipe, nous faisons vraiment tout notre possible pour être performants l’année prochaine, nous analysons chaque situation et essayons de nous améliorer. Ces moments sont extrêmement importants, même s’ils ne rapportent pas de points, car nous essayons d’obtenir le meilleur résultat possible à chaque fois."

Colapinto semble toutefois avoir été recadré par Flavio Briatore et Nielsen lorsqu’on lui demande ce qui s’est passé depuis l’arrivée...

"Le sujet de dimanche a été abordé en interne et il est clair que les consignes de l’équipe doivent toujours être suivies, quoi qu’il arrive."

Une déclaration sèche mais claire ! Il est maintenant temps de passer à Mexico et Colapinto espère ne pas rencontrer autant de soucis qu’à Austin, sans week-end sprint cette fois pour régler son Alpine A525 au mieux.

"Austin a été riche en défis, et j’ai eu beaucoup de mal au volant. Avec une seule séance d’essais, des conditions piégeuses et la difficulté de trouver un bon équilibre ont rendu le week-end compliqué de mon côté. Nous devons mieux comprendre pourquoi nous avons autant souffert avec la voiture et travailler pour y remédier, même si nous savons que la fin d’année s’annonce difficile avec notre package actuel."

"Nous avançons tous ensemble vers le même objectif : progresser à chaque séance et à chaque week-end de course. Je me tourne désormais vers Mexico, où l’ambiance est toujours fantastique. Ce sera formidable de ressentir un tel engouement. Même si l’altitude du circuit représente un défi supplémentaire, je suis impatient de reprendre la piste devant une foule aussi exceptionnelle."