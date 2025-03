Brown : à la place de Horner, je me sentirais ’vulnérable’

Ce n’est toujours pas le grand amour entre Zak Brown, le PDG de McLaren, et Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing.

Ce dernier a été averti qu’il devait s’inquiéter pour son avenir chez Red Bull ! Âgé de 51 ans, Horner reste le directeur général de longue date de l’équipe Red Bull, malgré une avalanche de problèmes très médiatisés au cours de l’année écoulée.

Le plus difficile à gérer a été l’allégation de comportement inapproprié d’une collègue, démentie par Horner, qui a été blanchi à deux reprises par la société mère de Red Bull. L’affaire est maintenant entre les mains de la justice.

Sa réputation en a pris un coup et, dans les mois qui ont suivi, plusieurs employés de haut rang dont Adrian Newey et Jonathan Wheatley ont quitté l’équipe.

Brown, directeur général de McLaren, a lancé qu’il se sentirait "vulnérable" s’il était dans la même situation.

"Je pense que chacun d’entre nous serait sous pression lorsqu’il ne performe pas au plus haut niveau, sur la piste comme en dehors, avec les sponsors, les relations et les marques."

"Si j’allais au lancement de la F1 et que je n’étais pas bien accueilli, comme l’a été Horner, et que je revenais à la table des négociations et que je me retrouvais assis à côté du directeur marketing de nos sponsors OKX et Mastercard, je ne donnerais pas une bonne image."

"Il y a le directeur général de Red Bull GmbH [Oliver Mintzlaff] assis là. Et puis il y a les Verstappen qui ne semblent pas entretenir d’excellentes relations avec lui, vu de l’extérieur. Adrian Newey, Rob Marshall et Jonathan Wheatley sont tous partis, et si j’étais à sa place, je me sentirais vulnérable."

"Lorsque je rencontrerais mon conseil d’administration, je ne serais pas très content, car ils me demanderaient : ’Pourquoi untel est parti ? Et lui, pourquoi est-il parti ? Et lui ? Oh, et au fait, tu n’as pas eu l’air d’avoir reçu un accueil très chaleureux lors du lancement de la F1’."

"Je ne sais pas ce qu’ils en pensent au sommet chez Red Bull. Mais je me sentirais vulnérable."

