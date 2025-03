Red Bull aura une nouvelle livrée hommage à Honda à Suzuka

Red Bull devrait réutiliser au Japon la livrée vue en Turquie en 2021, quand les RB16B de Max Verstappen et Sergio Pérez s’étaient parées de blanc. A l’époque, c’était lors du week-end qui aurait dû se dérouler au Japon, pour célébrer la fin du partenariat avec Honda, qui décidait de se retirer de la Formule 1.

A cause du Covid-19, la F1 avait remplacé le Japon par la Turquie, mais Red Bull avait quand même utilisé sa livrée spéciale. Ce devrait être à nouveau le cas le week-end prochain à Suzuka, où une décoration à dominante blanche, et donc similaire à ce qui a été vu en Turquie il y a plus de trois ans, sera présente sur les RB21 de Verstappen et Yuki Tsunoda.

Pour la dernière course au Japon du partenariat avec Honda, Red Bull veut faire les choses en grand, et devrait donc dévoiler une décoration unique. Néanmoins, on peut s’interroger des similitudes avec la Racing Bulls VCARB 02, à dominante blanche avec des logos Red Bull fluos sur sa carrosserie.

La course marquera également les débuts chez Red Bull de Yuki Tsunoda, qui remplacera Liam Lawson. Ce dernier retournera chez Racing Bulls, après seulement deux courses données par Red Bull pour faire ses preuves en 2025.