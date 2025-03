Lawson : la Red Bull RB21 était très différente à piloter

Liam Lawson n’aura pas eu plus de temps pour montrer de quoi il était vraiment capable chez Red Bull Racing.

Ses patrons ont admis avoir commis une erreur en le titularisant, ce qui est un coup dur en plus portée à la réputation du pilote néo-zélandais.

Mais comment expliquer ce fiasco ? Le fait que Lawson ait été si loin de Max Verstappen en Australie et en Chine ?

Avant d’apprendre son éviction, il a été invité à expliquer ce qui était différent entre les Red Bull puisqu’il a eu la chance de pouvoir en tester plusieurs lors d’essais privés.

"Ce n’est vraiment pas pareil d’une année à l’autre. Ce sont toutes des évolutions les unes des autres, donc c’est juste une évolution de l’année dernière."

"C’est similaire, mais nous essayons de rendre la voiture plus rapide et plus facile à piloter ; et c’est vrai que c’est plus agréable avec la RB21."

Une confession étonnante quand on sait à quel point il a souffert...

Il ajoute : "Évidemment, pour moi aussi, je viens d’une voiture qui n’était pas une Red Bull Racing, donc elle avait ses propres caractéristiques uniques, et cette voiture est en fait assez différente à piloter."

"Pour moi, c’est très différent, car je n’avais jamais piloté une Red Bull auparavant en week-end de Grands Prix, donc même si je les ai testées, ce n’est pas ce à quoi je suis habitué en course. Donc, à bien des égards, c’était nouveau pour moi."

Et Lawson a confirmé que la philosophie aérodynamique était aussi bien différente entre une Red Bull et une Racing Bulls. Une philosophie qui privilégie l’appui à l’avant plutôt qu’à l’arrière pour satisfaire Max Verstappen.

"C’est très différent, honnêtement."

"C’est plus différent que ce que les gens pourraient imaginer."

"De petits détails font une énorme différence, et les deux voitures ont le même type de volant, le même groupe motopropulseur, etc., et la même suspension. Mais côté aérodynamique, c’est très, très différent – ​​et la Formule 1 est avant tout une question d’aérodynamisme, donc la conduite est très, très différente."

