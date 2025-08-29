Briatore exclut de recruter Horner chez Alpine F1... pour le moment

Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine F1, a plus ou moins exclu l’idée que Christian Horner rejoigne l’écurie de Formule 1, affirmant qu’il n’était pas prévu de l’impliquer « pour le moment ».

Le Britannique a été licencié par Red Bull après le Grand Prix de Grande-Bretagne, mettant fin à ses 20 années à la tête de l’écurie de Milton Keynes.

Horner, qui était le seul patron de l’équipe et le plus ancien de la F1, a été immédiatement remplacé par Laurent Mekies.

Cette décision surprise a rapidement suscité des spéculations sur son retour en Formule 1, ravivant les rumeurs de longue date concernant un éventuel transfert chez Ferrari ou chez Cadillac. Deux pistes qui ont été fermement éteintes par le renouvellement de Fred Vasseur d’une part, le non ferme de Dan Towriss de l’autre.

Horner a aussi été pressenti pour rejoindre Alpine, en raison de son amitié avec Briatore, actuellement directeur d’équipe par intérim.

Briatore a donc été interrogé sur la possibilité de voir Horner au sein de l’écurie d’Enstone.

"Non, je ne le considère pas comme une arrivée potentielle pour le moment. Et Christian n’est plus en Formule 1 pour le moment."

Briatore a dû revenir sur le muret des stands après la démission inattendue de l’ancien directeur d’équipe, Oliver Oakes.

Steve Nielsen a été recruté pour devenir directeur général d’Alpine F1 (au 1er septembre), mais Briatore reste de facto à la tête de l’écurie.

Briatore a ajouté qu’il souhaitait voir Horner revenir en F1 prochainement. Bien qu’il continue d’exclure un éventuel recrutement chez Alpine, une porte semblait rester légèrement ouverte.

"J’espère qu’il pourra revenir bientôt. Mais pour l’instant, il n’est pas dans les plans de l’équipe."

Toto Wolff évoque une réunion de la mafia !

Des rumeurs avaient aussi évoqué une arrivée conjointe de Bernie Ecclestone avec Christian Horner en tant que co-propriétaires et investisseurs d’Alpine F1.

Cela a fait sourire Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, aux côtés de Briatore.

"Ce serait une histoire passionnante, je suppose, et cela créerait un véritable buzz autour de la Formule 1. Je pense que nous en avons besoin. La Formule 1 a toujours été synonyme de courses exceptionnelles, avec des pilotes passionnants et des personnalités exceptionnelles."

"Je pense que lorsqu’on repense à la grande époque des propriétaires et directeurs d’écurie – Frank Williams et Ron Dennis, Flavio, Luca di Montezemolo et quelques autres –, nous devrions peut-être y travailler."

"Si un projet aussi passionnant existait, avec ces trois gars réunis, Bernie, Flavio et Christian, toute la mafia réunie, cela donnerait un contenu intéressant."