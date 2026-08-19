Briatore est impressionné de voir que ’tout le monde veut être’ en F1

Flavio Briatore est impressionné de voir la manière dont la Formule 1 gagne en popularité et en attrait pour les fans, mais aussi pour les promoteurs, partenaires, sponsors et autres investisseurs. Le patron d’Alpine F1, qui a décroché un contrat avec Gucci pour l’année prochaine et après, détaille ce qu’il perçoit comme changements dans la manière dont la catégorie reine du sport automobile s’est forgée une image très populaire.

Avant de revenir à Enstone, l’Italien a travaillé avec Stefano Domenicali pour améliorer le marketing de la Formule 1, et cela lui permet de voir ce qui a changé, mais aussi les raisons pour lesquelles la F1 gagne en popularité.

"Ce sont les gens. Ce sont les gens qui gèrent. Stefano a fait du bon travail. Nous avons un pays comme le Rwanda. Pas seulement l’Amérique, c’est l’Afrique qui veut avoir la course. Et depuis Singapour, Bangkok veut avoir la course. C’est incroyablement exigeant" a déclaré Briatore à The Race Business.

"Nous avons le Rwanda, je crois, et un jour nous aurons une course en Afrique. Et l’Amérique pousse très fort, vous savez, surtout maintenant avec l’IA, l’intelligence artificielle. Tout le monde veut être dans l’équipe pour faire des expériences, pour faire ceci et cela et cela et cela."

"Je sais que je reviens en arrière, mais nous avons 10, 15 appels tous les 10 jours de la part de personnes qui veulent investir, qui veulent proposer de la technologie. Le monde change complètement. La Formule 1 n’est pas seulement une course. C’est un grand événement."

"Après, si vous voyez la course, c’est quelque chose. Si vous ne voyez pas la course, je m’en fiche. Mais les gens doivent être là parce que c’est la Formule 1. C’est comme le football, non ? Vous voyez la coupe du monde, tout le stade était plein."

"Et si vous voyez les dernières personnes dans la tribune, je suis sûr que vous voyez le joueur comme ça [tout petit]. Mais il faut être là pour dire ’ok j’étais à l’événement’, ’j’étais au Mexique pour voir la coupe du monde’ ou peu importe."

"La Formule 1, c’est l’événement. Tout le monde veut faire partie de l’événement. Et Liberty et Stefano gèrent très bien cette demande de, vous savez, combien, six, sept grands groupes veulent acheter une équipe ? Veulent nous acheter, veulent acheter peu importe. Renault n’est pas à vendre."

"Et l’autre équipe, je sais pour Racing Bulls, il y a eu une grosse offre. Racing Bulls, ils savent que nous voulons rester. Ça continue comme ça. Ça grandit, la Formule 1. Je ne sais pas si vous me dites à quel point ça va grandir d’ici le futur. Nous devons aussi changer un peu la compétition. Je crois que nous devons faire 24 Sprints."

Comme chaque année, Silverstone a battu le record d’affluence par rapport aux chiffres précédents, et Briatore est impressionné de voir le monde qui se déplace dès le jeudi.

"Ouais, parce que vous y allez déjà le jeudi. Je suis arrivé à Silverstone jeudi. On aurait dit ce qu’était le dimanche il y a sept ans. Le vendredi ressemblait au dimanche. Et vous n’avez jamais vu autant de monde le jeudi. C’est fou. Un jeudi."

"Je me souviens à Silverstone, il y a 10 ans, il n’y avait personne le jeudi. Et quelques personnes le vendredi, plein samedi, dimanche. Mais maintenant, jeudi il y avait beaucoup de monde, 20 000 ou 30 000 personnes le jeudi."