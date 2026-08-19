Interview - Sainz : Ce qui l’a convaincu de rester chez Williams F1 malgré les doutes

Après avoir confirmé il y a quelques dizaines de minutes la prolongation de son contrat avec Williams pour plusieurs saisons , Carlos Sainz a expliqué les raisons qui l’ont convaincu de poursuivre l’aventure à Grove après plusieurs semaines de doutes et de frustration. En effet, malgré une saison 2026 plus difficile que prévu, l’Espagnol croit toujours au projet porté par l’écurie et à sa capacité à retrouver progressivement les avant-postes. Il insiste notamment sur la qualité des hommes, les investissements engagés et la relation de confiance établie avec James Vowles.

Pourquoi avez-vous choisi de rester avec Williams ?

Il y a de nombreuses raisons de rester et de continuer à pousser avec l’équipe. Avant tout, c’est grâce aux personnes qui forment cette grande famille. Je crois en la force du groupe pour réussir, et je pense que les personnes présentes chez Williams ont le talent, la motivation et la passion nécessaires pour ramener cette équipe au sommet.

Il y a également beaucoup de changements, d’investissements et de projets qui se déroulent en coulisses et qui me font croire que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons rencontré une difficulté sur la route cette saison, mais nous avons tous les bons ingrédients pour rebondir et revenir plus forts.

Quelles conversations avec James Vowles et l’équipe ont façonné cette décision ?

L’une des choses que j’apprécie le plus est d’avoir une relation directe et sans détour. Depuis mon premier jour dans cette équipe, j’ai connu cela non seulement avec James, le reste de l’équipe dirigeante et les membres du conseil d’administration, mais aussi avec les différentes personnes présentes dans toute l’organisation.

Pour progresser et aller de l’avant, il est important d’être transparent et honnête, et d’avoir un environnement de travail dans lequel chacun peut prendre ses responsabilités concernant ses actions, avec la volonté de s’améliorer. Ce sont le genre de conversations que j’ai eues dans cette équipe.

Quel est votre message aux fans ?

Le soutien et la passion des fans sont essentiels pour une équipe de Formule 1. En tant que sportif, un chant de soutien, un panneau portant un message positif ou une tribune entière remplie de personnes qui vous encouragent sont extrêmement importants, non seulement pour moi mais aussi pour toute l’équipe.

Nos mécaniciens, nos ingénieurs, chaque membre de l’équipe est fier de porter nos couleurs, et le soutien des fans peut remonter le moral de n’importe qui après une journée difficile au bureau ou sur un circuit. Je considère Williams comme une grande famille, et les fans sont au cœur de tout cela ! Ils nous donnent l’inspiration et la force nécessaires pour donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour et les rendre fiers.

À quoi ressemblera votre avenir chez Williams ?

Il est enthousiasmant ! L’objectif reste exactement le même : ramener cette équipe là où elle doit être. La route sera difficile et nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes pour y parvenir. Cependant, nous avons les bons ingrédients en interne pour mener à bien cette mission, et il ne tient qu’à nous de continuer à pousser dans notre quête d’excellence.

Si nous nous concentrons sur le processus, que nous prêtons attention aux détails et que nous faisons confiance à notre instinct, je suis convaincu que les résultats suivront. Le défi est lancé et je suis prêt à le relever.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus concernant la suite ?

Je suis de très près tout ce qui se passe au sein de l’équipe, non seulement sur les circuits mais aussi à Grove, à l’usine. Les changements et les projets que je vois se mettre en place en coulisses sont vraiment enthousiasmants !

Ce n’est qu’une question de temps avant que nous mettions tout en place et que nous commencions à voir les résultats en piste. Comme je l’ai dit précédemment, nous avons tous les bons ingrédients et c’est à nous d’en tirer le meilleur parti et de faire en sorte que cela fonctionne.

Quels sont vos temps forts depuis votre arrivée ici ?

Le sentiment que j’ai ressenti dans la voiture lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée à Bakou pour décrocher notre premier podium ensemble est quelque chose qu’il est impossible de décrire avec des mots, et c’est une journée que je chérirai toujours.

Monter sur un podium de Formule 1 sera toujours quelque chose de spécial, mais il existe aussi d’autres moments, ceux que les gens ne voient généralement pas, qui constituent également des temps forts pour moi. Trouver deux dixièmes grâce à un nouveau réglage de la voiture après avoir passé des semaines à chercher différentes solutions, constater que vos retours et votre travail dans le simulateur ont permis de débloquer des performances, ou participer à des réunions qui contribuent à façonner l’avenir de l’équipe sont également des moments qui vous rendent fier et vous donnent la force de continuer à pousser.

Nous avons une route longue et difficile devant nous, mais rien ne me rendrait plus heureux que d’atteindre ensemble notre destination !