Ferrari lance sa deuxième moitié de saison à Zandvoort avec une priorité

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end à Zandvoort, où Ferrari aborde le Grand Prix des Pays-Bas avec l’ambition de confirmer sa deuxième place au championnat constructeurs et de relancer sa dynamique après la trêve estivale. Deuxième et quatrième du classement pilotes, Lewis Hamilton et Charles Leclerc disposent chacun d’une victoire cette saison, mais la Scuderia devra composer avec un tracé exigeant et un format Sprint qui laisse très peu de temps pour préparer le week-end.

Après plusieurs semaines loin des circuits, le championnat du monde reprend donc à Zandvoort pour la douzième manche de la saison et le début de sa deuxième moitié. Le circuit néerlandais constituera toutefois un premier test particulièrement exigeant. Long de 4,259 kilomètres, Zandvoort est installé au cœur des dunes de la côte de la mer du Nord et se distingue par son enchaînement de virages rapides, ses changements de direction et ses portions fortement relevées.

La piste est également étroite et sinueuse, ce qui rend les dépassements difficiles et confère une importance particulière à la position sur la grille. Une bonne performance en qualifications pourrait ainsi être déterminante pour Ferrari, tandis que les graviers immédiatement situés au-delà des limites de piste offrent une marge d’erreur particulièrement réduite.

À cela s’ajoutent le vent, lié à la situation côtière du circuit, ainsi que des conditions météorologiques potentiellement changeantes, autant de paramètres susceptibles de modifier l’équilibre des monoplaces au cours du week-end.

Le Grand Prix des Pays-Bas sera par ailleurs le cinquième rendez-vous de la saison disputé au format Sprint. Ferrari ne disposera donc que d’une seule séance d’essais libres avant d’entrer directement dans le vif du sujet avec les qualifications Sprint.

Cette configuration impose aux équipes de trouver rapidement le bon équilibre et de comprendre leurs voitures dès les premiers tours. Un mauvais choix de réglages vendredi peut ainsi avoir des conséquences importantes sur l’ensemble du week-end.

Fred Vasseur insiste précisément sur cette nécessité de démarrer immédiatement sur de bonnes bases.

"Zandvoort marque le début de la deuxième partie de la saison et notre approche reste la même : prendre les courses les unes après les autres et nous concentrer sur nous-mêmes," commente le directeur de Ferrari aujourd’hui.

Le Français assure que la Scuderia a profité de la pause pour revenir avec les idées claires et une motivation intacte.

"Nous avons rechargé nos batteries et nous sommes prêts pour ce que nous nous attendons à être une compétition très disputée."

"Comme toujours avec le format Sprint, nous n’aurons qu’une seule séance d’essais avant les qualifications Sprint, ce qui rend la préparation et le fait de tout réussir dès les premiers tours encore plus importants."

Zandvoort représente donc un exercice délicat. Vasseur sait que Ferrari devra avant tout exploiter au maximum le potentiel de ses deux voitures.

"C’est un circuit exigeant, aussi bien pour les pilotes que pour les voitures, et notre objectif est simplement de nous mettre dans la meilleure position possible et de maximiser les opportunités qui se présenteront à nous."