Wolff pourrait prendre du recul chez Mercedes F1 et devenir ‘super-directeur’ commercial

Depuis le départ de son grand ami Christian Horner, Toto Wolff est désormais le vétéran des patrons d’équipe : puisqu’il dirige Mercedes F1 depuis 2013.

Cependant les dernières saisons n’ont pas été fructueuses pour l’Autrichien : le nouveau règlement de 2022, avec effet de sol, a mis fin à une ère de domination sans précédent (neuf titres constructeurs depuis 2014).

Mais si Toto Wolff a conservé son poste (contrairement à Christian Horner qui a été licencié notamment suite aux mauvais résultats de Red Bull), ce n’est pas simplement parce que le « board » de Mercedes lui conserve sa confiance. C’est aussi parce qu’il est co-propriétaire (à hauteur d’un tiers environ) de l’équipe Mercedes F1, contrairement à Christian Horner.

« Je suis dans une position peut-être un peu plus favorable, dans la mesure où pour partir, je dois me renvoyer moi-même » a ainsi souri Toto Wolff.

« Et en accord avec les autres actionnaires, si je ne suis plus le directeur d’équipe, je peux décider d’être le PDG ou le président exécutif ou non exécutif. »

Actionnaire principal de l’équipe, Toto Wolff cumule donc plusieurs casquettes. N’est-ce pas trop ? Ne pourrait-il pas un jour passer la main et se mettre en retrait, pour devenir le « Zak Brown » de l’équipe (super-manager commercial, pour simplifier), tandis qu’un « Andrea Stella » (directeur d’écurie opérationnel) occuperait ses fonctions actuelles ?

« Si je sens que quelqu’un d’autre peut contribuer plus que moi, je quitterais le poste immédiatement - ou je pourrais peut-être me consacrer uniquement au côté commercial ou uniquement à l’équipe de course. »

« Nous sommes devenus une organisation si vaste et on peut voir que le système fonctionne avec McLaren : vous avez Zak qui s’occupe de tout l’aspect commercial, il participe à des événements dans le monde entier, ce qu’il ne pourrait pas faire s’il était à ma place, et puis vous avez Andrea qui dirige le côté sportif – c’est peut-être l’avenir. »

Toto Wolff ouvre donc à une possible évolution de la gouvernance chez Mercedes F1. Mais il n’est pas pressé de raccrocher son casque !

« À terme, j’identifierais ces personnes capables de le faire, donc si je me réveillais et que je pensais que quelqu’un pouvait le faire mieux, je le ferais immédiatement. Aucun doute là-dessus. »

« Suis-je le même gars qu’en 2014 ? Certainement pas, mais j’essaie de compenser. J’étais un assassin quand je suis arrivé ici - je me suis un peu adouci et ce n’est pas bon dans ce sport, donc je dois compenser avec l’intelligence ou autre chose ! »

Wolff est heureux de ne pas diriger Ferrari

Toto Wolff n’a jamais été sous pression pour quitter l’équipe, contrairement à Frédéric Vasseur ou Christian Horner par exemple.

Mais n’a-t-il jamais douté de ses capacités ?

« Au début de ma carrière, j’ai souvent entendu : ‘Est-ce que Toto est toujours la bonne personne ?’. »

« Cela oscillait entre ‘l’équipe est la meilleure et je suis un génie’ et le week-end suivant où j’avais perdu l’autorité, où ma gestion de Lewis et Nico avait complètement dégénéré et où j’étais la mauvaise personne pour ce poste. »

On sent que Toto Wolff est heureux de diriger Mercedes F1 et non Ferrari, avec la passion qui va avec…

« Multipliez cela par cent et vous êtes en Italie. Et vous lisez la Gazetta. Et j’ai dit à Fred ‘ne lis pas la Gazetta et ne regarde pas les sites web’, parce que c’est juste... savez-vous dans quel pays on fait de la parodie et de la comédie sur un directeur d’équipe ? »

« Fred en était vraiment contrarié et j’ai trouvé ça génial. »