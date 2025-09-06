Wolff pourrait prendre du recul chez Mercedes F1 et devenir ‘super-directeur’ commercial
Une structure à la McLaren F1 ?
Depuis le départ de son grand ami Christian Horner, Toto Wolff est désormais le vétéran des patrons d’équipe : puisqu’il dirige Mercedes F1 depuis 2013.
Cependant les dernières saisons n’ont pas été fructueuses pour l’Autrichien : le nouveau règlement de 2022, avec effet de sol, a mis fin à une ère de domination sans précédent (neuf titres constructeurs depuis 2014).
Mais si Toto Wolff a conservé son poste (contrairement à Christian Horner qui a été licencié notamment suite aux mauvais résultats de Red Bull), ce n’est pas simplement parce que le « board » de Mercedes lui conserve sa confiance. C’est aussi parce qu’il est co-propriétaire (à hauteur d’un tiers environ) de l’équipe Mercedes F1, contrairement à Christian Horner.
« Je suis dans une position peut-être un peu plus favorable, dans la mesure où pour partir, je dois me renvoyer moi-même » a ainsi souri Toto Wolff.
« Et en accord avec les autres actionnaires, si je ne suis plus le directeur d’équipe, je peux décider d’être le PDG ou le président exécutif ou non exécutif. »
Actionnaire principal de l’équipe, Toto Wolff cumule donc plusieurs casquettes. N’est-ce pas trop ? Ne pourrait-il pas un jour passer la main et se mettre en retrait, pour devenir le « Zak Brown » de l’équipe (super-manager commercial, pour simplifier), tandis qu’un « Andrea Stella » (directeur d’écurie opérationnel) occuperait ses fonctions actuelles ?
« Si je sens que quelqu’un d’autre peut contribuer plus que moi, je quitterais le poste immédiatement - ou je pourrais peut-être me consacrer uniquement au côté commercial ou uniquement à l’équipe de course. »
« Nous sommes devenus une organisation si vaste et on peut voir que le système fonctionne avec McLaren : vous avez Zak qui s’occupe de tout l’aspect commercial, il participe à des événements dans le monde entier, ce qu’il ne pourrait pas faire s’il était à ma place, et puis vous avez Andrea qui dirige le côté sportif – c’est peut-être l’avenir. »
Toto Wolff ouvre donc à une possible évolution de la gouvernance chez Mercedes F1. Mais il n’est pas pressé de raccrocher son casque !
« À terme, j’identifierais ces personnes capables de le faire, donc si je me réveillais et que je pensais que quelqu’un pouvait le faire mieux, je le ferais immédiatement. Aucun doute là-dessus. »
« Suis-je le même gars qu’en 2014 ? Certainement pas, mais j’essaie de compenser. J’étais un assassin quand je suis arrivé ici - je me suis un peu adouci et ce n’est pas bon dans ce sport, donc je dois compenser avec l’intelligence ou autre chose ! »
Wolff est heureux de ne pas diriger Ferrari
Toto Wolff n’a jamais été sous pression pour quitter l’équipe, contrairement à Frédéric Vasseur ou Christian Horner par exemple.
Mais n’a-t-il jamais douté de ses capacités ?
« Au début de ma carrière, j’ai souvent entendu : ‘Est-ce que Toto est toujours la bonne personne ?’. »
« Cela oscillait entre ‘l’équipe est la meilleure et je suis un génie’ et le week-end suivant où j’avais perdu l’autorité, où ma gestion de Lewis et Nico avait complètement dégénéré et où j’étais la mauvaise personne pour ce poste. »
On sent que Toto Wolff est heureux de diriger Mercedes F1 et non Ferrari, avec la passion qui va avec…
« Multipliez cela par cent et vous êtes en Italie. Et vous lisez la Gazetta. Et j’ai dit à Fred ‘ne lis pas la Gazetta et ne regarde pas les sites web’, parce que c’est juste... savez-vous dans quel pays on fait de la parodie et de la comédie sur un directeur d’équipe ? »
« Fred en était vraiment contrarié et j’ai trouvé ça génial. »
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Mercedes F1
- Mercedes F1 évoque un contrat court pour Russell, Antonelli en difficulté
- Wolff pourrait prendre du recul chez Mercedes F1 et devenir ‘super-directeur’ commercial
- Casse pour Russell et sortie pour Antonelli, journée ’piégeuse’ pour Mercedes F1 à Monza
- Russell est frustré par son ’équilibre’ actuel chez Mercedes F1 et ne se ’presse pas’ pour prolonger
- Eviter de répéter Imola : Antonelli promet d’être à 100% à Monza