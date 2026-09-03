Bottas se prépare à ’un Monza différent’, Pérez prédit ’du bazar’ en piste

Cadillac F1 espère progresser dans les courses à venir, et notamment à Monza ce week-end, malgré une monoplace qui est aujourd’hui la pire du plateau. Valtteri Bottas admet que la série en cours est difficile, alors que les problèmes se sont multipliés lors des dernières manches, et qu’il a peiné à trouver un rythme lui permettant de viser autre chose qu’une place en dernière ligne.

Le pilote finlandais n’a pas réussi à terminer cinq des sept derniers Grands Prix, les problèmes de fiabilité lui coûtant cher, et il admet qu’il espère rebondir ce week-end, tout en assurant que sa motivation n’est pas prise en défaut.

"La motivation est toujours là, et encore une fois je pense que nous avons appris quelque chose de nouveau lors du dernier week-end" a déclaré Bottas. "Nous avons réussi à résoudre un nouveau problème que nous avions avec l’actionneur de l’aileron arrière. Nous avons trouvé une solution et nous allons essayer à nouveau."

"Nous avons failli terminer la course, mais heureusement, c’est censé se passer ici. C’est un type de circuit très différent, très unique en termes de réglages, en termes de niveau d’appui. Difficile de prédire où nous en sommes, mais encore une fois, nous allons essayer."

"Nous sommes en train de maîtriser le problème de freins. Ce n’est pas entièrement réglé. Je pense que sur les chiffres, nous devrions être bien ici, mais fondamentalement, c’est un manque de flux d’air, un petit problème de conception là-dedans."

"Nous avons essayé de le résoudre, nous avons pu augmenter le flux d’air jusqu’à 15-20 % depuis le début, mais nous savons que nous en avons besoin de plus dans des endroits comme Singapour. Mais ici, nous pensons que nous devrions être bien."

Interrogé sur la gestion de l’énergie, il s’inquiète lui aussi de voir des F1 2026 à la peine sur le rapide tracé de Lombardie, avec des vitesses de pointe moindres et des contraintes importantes.

"Ce sera un Monza différent. L’énergie est un défi avec ces longues lignes droites. Les vitesses de pointe sont bien inférieures à celles du passé, ce qui est un peu dommage, mais sur certaines lignes droites, vous pouvez faire une plus grande différence qu’avant lorsqu’il s’agit de défendre ou d’attaquer."

"Ça a normalement toujours été un bon endroit pour la course de toute façon, mais maintenant cela ajoute un autre élément de course plus dynamique ici. Il n’y a donc aucun doute qu’il y aura beaucoup de dépassements."

Après le premier week-end du nouveau team principal, Marcin Budkowski, Bottas est confiant pour l’avenir : "Il travaille dur, il essaie d’apprendre le nom de centaines de personnes, il s’intègre et je pense qu’il fera un très bon team principal."

Sergio Pérez pense quant à lui que jouer l’aspiration sera crucial en qualifications, et aussi en course, pour tenter de dépasser. Mais il s’inquiète du fait que cela puisse provoquer du chaos en piste.

"Dans les générations précédentes, c’était déjà très critique. Maintenant, cela va le devenir encore plus, avec le manque d’énergie que nous allons éprouver. Nous avons déjà vu à Spa que c’était d’environ deux secondes à une seconde et demie, donc je pense que ça va être vraiment serré. Ça va être un peu le bazar parce que tout le monde va essayer d’obtenir de l’aspiration" a déclaré Pérez.

Cadillac a choisi de se séparer de Graeme Lowdon et de le remplacer par Marcin Budkowski cet été, et Pérez a lui aussi commenté les débuts de son nouveau patron.

"Je pense qu’il prend définitivement la tête de l’équipe. Je pense qu’il arrive avec une approche consistant à voir comment tout fonctionne, chaque poste de l’équipe, comment elle est structurée."

"C’est manifestement un gars très technique et il pousse assez fort en coulisses, donc je pense qu’en F1 tout prend beaucoup de temps, mais je pense qu’il va faire une bonne différence dans l’équipe."

Perez salue la nouvelle équipe junior lancée par Norris

Tout comme Lando Norris, qui a annoncé la création de son équipe, Sergio Perez prévoit également de monter une structure pour aider la prochaine génération de pilotes à atteindre ses objectifs en course automobile.

"Je pense que c’est vraiment bien, ce que Lando a fait. Vraiment un beau projet aussi. Alors bravo à lui, je pense, de mon côté, oui, à un moment de ma carrière, j’aimerais faire quelque chose comme ça."

"Je prépare quelque chose avec mon manager, Khalil [Beschir], pour le court terme, et nous serons en mesure de partager cela dans les prochains mois. Mais nous travaillons définitivement sur quelque chose de notre côté parce que nous aimerions donner en retour au sport et, oui, aider les plus jeunes générations aussi."

Le pilote mexicain sait à quel point il peut être difficile d’atteindre la F1, ayant lui-même été aidé par Carlos Slim, milliardaire mexicain qui a soutenu toute sa carrière.

"Sans Carlos [Slim], je ne serais pas ici. C’est aussi simple que cela. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir attiré son attention, son soutien. Et, je veux dire, pour moi, à cette époque-là, c’était déjà très, très dur de trouver du soutien. Maintenant, le sport est beaucoup, beaucoup plus populaire."

"Et maintenant aussi, les pilotes européens en font tout un plat sur la difficulté de trouver des budgets. Mais déjà à l’époque pour moi, c’était extrêmement dur. Et je dis toujours, vous savez, pour les pilotes latins, c’est encore plus dur, à cause de la situation."

"Mais maintenant le sport devient plus grand dans notre pays, donc nous avons tendance à trouver un peu plus de pilotes mexicains et, oui, c’est une bonne chose à avoir. Espérons que bientôt nous pourrons avoir des candidats pour des sièges en Formule 1."

Son équipe ne se concentrera cependant pas uniquement sur les talents mexicains : "Dans le monde entier. Nous allons nous concentrer principalement sur les jeunes. Mais, oui, ça arrive bientôt. Nous voulons juste être précis et très sélectifs, mais, oui, nous aimerions utiliser toute notre expérience."