Verstappen : fini la maladie mais une mauvaise nouvelle pour la fin de saison

Max Verstappen a tourné la page de son difficile week-end à domicile à Zandvoort. Malade avant, pendant et après son Grand Prix national, le quadruple champion du monde assure avoir retrouvé tous ses moyens à l’occasion de l’épreuve de Monza. Mais derrière ce retour en forme se cache une autre préoccupation pour le pilote Red Bull : les limitations du vieillissant tunnel de soufflerie de l’écurie, que l’équipe autrichienne conservera encore jusqu’à l’arrivée de sa nouvelle installation en 2027.

À Zandvoort, Verstappen avait semblé particulièrement diminué tout au long du week-end. Affaibli par des symptômes grippaux, il n’avait pu faire mieux que septième en qualifications avant de voir son Grand Prix s’achever dès le premier tour. Sur une piste encore humide, le Néerlandais avait perdu le contrôle de sa monoplace dans le dernier virage relevé, avant de partir en tête-à-queue et de percuter violemment les barrières, provoquant l’interruption de la course au drapeau rouge.

À Monza, il a toutefois tenu à distinguer les conséquences de l’accident de celles de la maladie qui l’avait considérablement affecté.

"Je me sentais bien en ce qui concerne l’impact, parce que c’était la barrière SAFER [à réduction d’énergie, faite d’acier et de mousse]."

Le dispositif de sécurité avait ainsi parfaitement rempli sa fonction lors du choc, permettant au pilote Red Bull de sortir indemne de l’accident.

"C’était la première fois que je faisais ça et que j’allais lui faire ’coucou’. Elle a vraiment très bien fait son travail."

Si le crash du premier tour n’a laissé aucune séquelle physique à Verstappen, la maladie s’est révélée beaucoup plus difficile à combattre. Le Néerlandais a expliqué que ses symptômes avaient persisté plusieurs jours après la course, transformant une semaine déjà compliquée en véritable épreuve physique.

"Oui, j’étais très malade. Le recul permet même de mesurer davantage encore à quel point j’étais diminué à Zandvoort. On apprécie d’être complètement guéri, on se rend compte à quel point c’est agréable de se sentir comme ça, car toute la semaine à Zandvoort a été horrible."

"Même après Zandvoort, pendant quelques jours, je n’étais toujours pas bien. C’était donc vraiment agréable d’avoir cette semaine sans course pour récupérer et me sentir à nouveau mieux, parce que cela faisait très longtemps que je ne m’étais pas senti comme ça."

Concernant les chances de Red Bull à Monza, Verstappen a souligné : "Il faut être réaliste quant à notre situation actuelle en tant qu’équipe et à nos performances. Il s’agit simplement d’essayer de passer un bon week-end."

"Je sais que la gestion de l’énergie sera complexe ici ; il faut d’abord essayer de comprendre cet aspect, puis nous verrons où nous nous situons dans la hiérarchie. Au vu des dernières courses, nous devons simplement faire preuve de réalisme."

Durant sa convalescence, Verstappen a pu suivre les performances de son écurie GT3 au Nürburgring. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le Néerlandais participerait à une course en octobre sur le circuit de Portimão. Personne n’avait confirmé ni démenti la nouvelle. Verstappen a toutefois fini par répondre à une question à ce sujet en Italie.

"A priori non, je ne pense pas rouler. Cela me ferai sept semaines de course de suite avec la F1."

"Il y a un conflit de dates avec le WEC, donc je perds deux de mes pilotes côté GT. Nous sommes donc en train de chercher qui serait le mieux placé pour les remplacer. Heureusement, le pilote de réserve de l’équipe pourrait potentiellement prendre le relais, nous verrons bien pour le dernier volant."

Le quadruple champion du monde se présente donc à Monza dans de bien meilleures dispositions physiques, alors que Red Bull doit également composer avec des problématiques plus profondes concernant le développement de sa monoplace.

Pourquoi Red Bull devra patienter jusqu’en 2027

L’écurie autrichienne a confirmé que sa nouvelle soufflerie sera ne sera opérationnelle qu’au début de la saison 2027 et pas en fin d’année, ce qui empêchera des comparaisons avec son infrastructure particulièrement ancienne puisqu’elle remonte à la période de la Seconde Guerre mondiale.

Cette situation est un sujet important pour Verstappen, qui estime que les caractéristiques de l’installation actuelle peuvent contribuer à limiter la capacité de l’équipe à comprendre et développer sa monoplace. Le nouveau tunnel doit justement permettre à Red Bull de disposer d’un outil plus moderne et plus précis pour corréler ses travaux aérodynamiques avec les performances observées en piste.

"J’espère que la corrélation dans le tunnel, avec un nouveau tunnel et le dernier type de tunnel que l’on puisse construire aujourd’hui, sera un peu plus facile à comprendre avec la voiture."

"C’est un tunnel qui date de la Seconde Guerre mondiale. C’est dommage de ne pas avoir la nouvelle soufflerie pour la fin de saison afin de comparer les données entre l’ancienne et la nouvelle."

"Mais bien sûr, on espère qu’en tant qu’équipe, on pourra également faire un pas en avant dans ce domaine en 2027."

"Les limites de l’installation actuelle, c’est certainement l’un des gros problèmes fondamentaux de notre F1 et son développement. Absolument."