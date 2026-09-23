Cadillac F1 face à un choix entre identité américaine et performance

Pour sa première saison en Formule 1, Cadillac découvre une réalité particulièrement exigeante, avec une organisation répartie entre plusieurs pôles géographiques qui fait déjà débat. Alors que la nouvelle écurie américaine occupe la dernière place du championnat des constructeurs sans avoir inscrit le moindre point, Otmar Szafnauer estime que cette dispersion opérationnelle pourrait limiter ses ambitions sportives et compliquer sa quête d’un jour se mesurer aux références établies de la discipline.

Ancien directeur d’équipe d’Aston Martin et d’Alpine, Otmar Szafnauer est Américain et il porte un regard particulièrement critique sur les choix organisationnels de Cadillac. Lorsque General Motors a finalement fait entrer la marque Cadillac sur la grille, devenant la 11e écurie de Formule 1, le constructeur américain avait affiché l’ambition de développer une approche résolument transatlantique de la compétition automobile.

Mais les premiers résultats de cette nouvelle aventure ne sont pas encore à la hauteur de ces ambitions. Cadillac occupe actuellement la 11e et dernière place du championnat des constructeurs, sans le moindre point, tandis que des problèmes de fiabilité sont également venus compliquer cette première campagne.

Pour Szafnauer, le problème pourrait toutefois être plus profond que les seuls résultats immédiats. Selon lui, le choix de répartir les activités de l’écurie entre plusieurs sites constitue intrinsèquement un handicap si Cadillac souhaite un jour viser le titre mondial.

Pour s’implanter en Formule 1, Cadillac a notamment établi une base européenne à Silverstone afin d’attirer des ingénieurs et des techniciens déjà expérimentés dans la discipline. Une partie importante du développement reste néanmoins répartie aux États-Unis, avec certaines activités de conception et de simulation qui doivent être partagées entre Indianapolis et la Caroline du Sud.

Cette organisation contraste avec celle des équipes les plus performantes du championnat, qui s’appuient généralement sur des infrastructures fortement intégrées et regroupées autour d’un même centre opérationnel.

Invité du podcast High Performance Racing, Szafnauer a raconté une récente discussion avec Pat Symonds, consultant en ingénierie auprès de Cadillac.

"J’étais récemment dans un avion avec Pat Symonds, et Pat travaille avec ou pour Cadillac," raconte Szafnauer. "Cadillac construit une base à Indianapolis. Et j’ai dit à Pat : ’C’est sous-optimal’."

Il a ensuite exposé à son interlocuteur un scénario permettant, selon lui, de mesurer concrètement l’impact potentiel de cette organisation géographique.

"Si, par exemple, vous avez les mêmes pilotes que Mercedes en termes de talent, si Cadillac produit une unité de puissance aussi performante que celle de Mercedes et que vous comprenez aussi bien que Mercedes la dynamique du véhicule, l’aérodynamique et les pneus, la seule différence est que vous avez une partie de votre équipe de conception basée à Silverstone, certains de vos aérodynamiciens et membres de votre équipe de conception basés à Indianapolis et votre équipe de simulation en Caroline du Sud," poursuit-il.

La conclusion de son raisonnement est particulièrement directe.

"C’est la seule différence. Qui va gagner ? Mercedes !" tranche Szafnauer.

La critique de Szafnauer ne porte pas uniquement sur la distance géographique séparant les différents sites de Cadillac. Elle concerne surtout les priorités fixées par l’écurie américaine.

Une organisation répartie sur deux continents peut renforcer l’identité américaine de la nouvelle venue et nourrir son récit autour d’un projet véritablement transatlantique. Mais, pour Szafnauer, les exigences du championnat du monde imposent avant tout une efficacité opérationnelle maximale et une grande cohésion entre les différents départements.

L’Américain rapporte ainsi la réponse de Pat Symonds à son argument.

"Il m’a répondu : ’Ce n’est sous-optimal que si vous voulez gagner le championnat du monde’. Mais voilà où je veux en venir !" affirme Szafnauer.

Cette réponse résume précisément le fond de sa critique : le choix de Cadillac peut être cohérent avec certains objectifs, mais il devient problématique si la priorité absolue est de battre les équipes déjà installées au sommet de la Formule 1.

"Premièrement, l’objectif. Si l’objectif est d’en faire davantage une équipe américaine, alors oui, construisez à Indianapolis et en Caroline du Sud," poursuit-il.

"Mais si votre objectif est de gagner le championnat du monde, alors vous faites tout ce qui est nécessaire pour gagner le championnat du monde. Et ce n’est pas ça."

Cadillac face au modèle européen de la F1

Le débat touche ainsi directement à l’identité que Cadillac souhaite construire en Formule 1. L’écurie tente de conserver une identité profondément américaine tout en s’intégrant à un environnement technique et sportif historiquement dominé par les structures européennes.

Son implantation à Silverstone lui permet d’accéder à un important vivier de compétences et de personnel déjà présent dans le championnat. Dans le même temps, le maintien d’activités à Indianapolis et en Caroline du Sud signifie qu’une partie de ses opérations essentielles reste séparée de plusieurs milliers de kilomètres.

Pour sa première saison, les résultats ne permettent pas encore de démontrer que cette organisation est en mesure de produire une structure compétitive. Cadillac occupe la dernière place du championnat des constructeurs avec zéro point, tandis que les problèmes de fiabilité ont ajouté une difficulté supplémentaire à une campagne déjà délicate.

Il convient toutefois de replacer ces résultats dans le contexte d’un projet qui ne fait que commencer. General Motors envisage Cadillac comme un programme de long terme en Formule 1, et la nouvelle écurie dispose encore de temps pour faire évoluer son organisation et renforcer ses infrastructures.

La réflexion de Szafnauer soulève néanmoins une question fondamentale pour le projet américain : Cadillac cherche-t-elle avant tout à construire une écurie de Formule 1 américaine, ou à bâtir une structure capable de battre les géants établis de la discipline ?

Pour l’ancien patron d’Aston Martin et d’Alpine, ces deux ambitions ne conduisent pas nécessairement au même modèle organisationnel.