De la F4 à la F2 : Norris lance sa propre équipe pour accompagner les jeunes jusqu’à la F1

Champion du monde en titre, Lando Norris élargit son influence bien au-delà de la Formule 1. Le pilote McLaren a profité de l’approche du Grand Prix d’Italie à Monza pour annoncer la création de LN4 Fusion, une nouvelle structure destinée à accompagner de jeunes pilotes dans les catégories inférieures, ainsi que du LN4 Legacy Programme, un dispositif indépendant et entièrement financé consacré au développement des talents avec l’objectif, à terme, de les aider à atteindre la Formule 1.

Le projet a été lancé près de Monza, à la veille du Grand Prix d’Italie, et débutera ses activités en 2027 avec des équipes engagées dans plusieurs catégories de promotion. Lando Norris s’est associé à Rene Rosin, fondateur et ancien directeur de Prema, l’une des structures les plus performantes du sport automobile dans les catégories juniors au cours des deux dernières décennies.

En parallèle de LN4 Fusion, Norris met donc sur pied le LN4 Legacy Programme, présenté comme un programme "indépendant et entièrement financé" de développement de jeunes pilotes. L’objectif est de proposer aux talents les plus prometteurs un accompagnement qui ne se limite pas à la mise à disposition d’une monoplace, mais leur offre également les moyens de progresser et de franchir les différentes étapes menant vers la Formule 1.

"J’ai eu énormément de chance d’avoir des personnes extraordinaires autour de moi tout au long de ma carrière, et je sais qu’atteindre la Formule 1 demande tellement plus que du simple talent," explique Norris.

"Vous avez besoin des bonnes personnes autour de vous, du bon soutien et des bonnes opportunités au bon moment."

Cette expérience personnelle constitue le fondement des deux projets lancés par le champion du monde. Après avoir lui-même franchi les différentes étapes de la filière monoplace, Norris souhaite désormais contribuer à créer les conditions permettant à une nouvelle génération de pilotes de progresser dans un environnement adapté.

"C’est précisément ce que représentent ces deux projets. LN4 Fusion consiste à construire une équipe de course capable de rivaliser avec les meilleures du sport automobile junior, avec des personnes de qualité et un excellent environnement permettant aux pilotes de se développer."

Le LN4 Legacy Programme aura, lui, une mission complémentaire en identifiant et en soutenant des jeunes pilotes qui ne bénéficient pas nécessairement des moyens suffisants pour poursuivre leur parcours.

"Le LN4 Legacy Programme vise à aider de jeunes pilotes talentueux à obtenir des opportunités qu’ils n’auraient peut-être pas eues autrement."

Plusieurs catégories dès 2027

La structure de Norris sera présente en 2027 dans le Championnat italien de Formule 4, dans le Championnat d’Europe de Formule Régionale et en Formule 3. L’objectif est également de s’engager en Formule 2 dès l’année prochaine, même si la procédure de candidature nécessaire pour intégrer la grille n’est pas encore terminée.

Le projet reposera sur une organisation internationale. Norris sera copropriétaire de la structure aux côtés d’un groupe d’investissement dirigé par l’homme d’affaires Dan Richards, issu du secteur technologique.

Le siège principal de la structure sera installé en Vénétie, dans le nord-est de l’Italie, tandis qu’une branche britannique sera également mise en place. Celle-ci sera dirigée par Dan Hazlewood, responsable de l’équipe de karting Fusion Motorsport, et sera basée dans le Cambridgeshire. Elle aura notamment pour mission de faire fonctionner un programme engagé dans le championnat britannique de Formule 4.

La partie consacrée au développement des jeunes pilotes sera quant à elle dirigée par Julian Rouse. Ce dernier possède déjà une expérience importante dans ce domaine puisqu’il a auparavant dirigé un programme similaire au sein de l’écurie Alpine F1.

Pour Dan Richards, la structure ainsi créée va largement au-delà du simple rachat ou de la création d’une équipe de course. L’ambition est de réunir plusieurs compétences et moyens afin de construire une organisation capable de s’installer durablement au sommet des catégories de promotion.

"Ce que nous avons créé est bien plus que la simple acquisition d’une équipe de course."

Richards insiste notamment sur la combinaison des différents profils réunis autour de ce projet, de l’expérience de Norris à celle de Rosin, en passant par les compétences sportives et les moyens financiers mobilisés.

"Nous avons réuni une combinaison rare et obtenu les bons dirigeants sportifs du secteur : une organisation déjà établie, un champion du monde de Formule 1, le directeur d’équipe le plus titré du sport automobile monoplace junior au cours des deux dernières décennies, une expertise de niveau mondial dans le sport automobile, un investissement important et une ambition commune de construire une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau de ce sport."

Rosin mise sur l’expérience de Norris

La présence de Lando Norris constitue évidemment l’un des éléments centraux du projet. Le Britannique connaît directement les exigences des catégories juniors, mais également les difficultés qui peuvent accompagner la progression vers la Formule 1.

Rene Rosin estime que cette expérience donnera une dimension supplémentaire à la nouvelle structure et permettra notamment aux jeunes pilotes de bénéficier du regard d’un champion du monde ayant lui-même traversé cette filière.

"Avoir Lando à bord ajoute une dimension supplémentaire à ce projet. Il est passé par les catégories juniors de monoplaces et comprend leurs exigences. Son implication fera une réelle différence pour l’équipe."