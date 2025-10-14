Bottas et Perez sont impatients de lancer l’aventure Cadillac F1

La première année de Cadillac F1 sera une véritable année d’apprentissage pour toute l’équipe américaine. Et pour y parvenir au mieux, elle pourra compter sur un solide duo de pilotes.

C’est ce qu’affirme Valtteri Bottas, qui se réjouit à l’idée d’être associé à Sergio Perez pour lancer cette nouvelle aventure dans la catégorie reine.

Le Finlandais et le Mexicain sont tous les deux très expérimentés et ont roulé récemment au sein de top teams (Mercedes F1 et Red Bull Racing).

Ils feront tous deux leur retour en F1 l’année prochaine après avoir passé 2025 sans volant et c’est déjà l’impatience qui prime selon Bottas.

"Je pense qu’il est aussi enthousiaste que moi, il a hâte d’enfin y être," commente le Finlandais, toujours pilote de réserve de Mercedes F1 cette année.

"Sergio a vécu une année différente. Je pense qu’il a voyagé moins que moi. Il a passé du bon temps en famille, ce qui peut parfois être bénéfique, un peu comme une remise à zéro. Mais il a hâte de se lancer."

"Je pense que nous pouvons vraiment bien travailler ensemble. Je pense que nous allons former une bonne équipe. Et en tant que duo de pilotes, nous pouvons vraiment faire passer l’équipe avant tout, ce dont elle a besoin pour les années à venir."

Bien qu’ils aient couru pour des équipes rivales dans le cadre d’une bataille extrêmement féroce pour le titre en 2021, Bottas affirme avoir toujours entretenu de bonnes relations avec Perez.

"Il a toujours été sympa. Il a toujours été gentil avec moi. Je l’ai toujours respecté. Il a été formidable."

"Il semble être quelqu’un avec qui il est facile de travailler, et je suis moi-même quelqu’un avec qui il est facile de travailler. Donc tout devrait bien se passer."

"Je pense que l’essentiel pour nous est de travailler ensemble et de vraiment faire progresser l’équipe, sans perdre de temps à trop nous concurrencer."

"Je pense que cela doit être la priorité et nous en sommes tous les deux conscients. Mais encore une fois, espérons que nous serons au coude à coude en termes de performances. Cela nous aide toujours à nous améliorer et à aller plus loin. Ce serait formidable."