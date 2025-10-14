McLaren : Brown répond à Palou sur le fait qu’il ne voulait pas signer Piastri

Le ton est monté entre Zak Brown, le directeur général de McLaren, et Alex Palou, devant la Haute Cour de Londres la semaine dernière, dans le cadre du procès qui opposé l’équipe au pilote espagnol, accusé d’avoir rompu son contrat.

McLaren réclame plus de 20 millions de dollars de manque à gagner suite au revirement surprise de Palou en 2023, lorsqu’il est revenu sur son accord de rejoindre l’équipe IndyCar de McLaren, dans l’espoir d’une éventuelle opportunité en F1, pour rester chez Chip Ganassi Racing.

Palou a notamment fait sensation, comme nous vous le rapportions, en affirmant que Brown n’avait pas vraiment eu son mot à dire dans la décision de l’équipe de signer Oscar Piastri pour la saison 2023.

Le quadruple champion IndyCar a suscité la colère de l’Américain dans la salle d’audience lorsqu’il a affirmé que Brown l’avait informé que ce n’était "pas sa décision" de signer Piastri pour remplacer Daniel Ricciardo fin 2022, le directeur de l’équipe de l’époque, Andreas Seidl, étant à l’origine de cette décision.

L’Allemand avait travaillé avec le manager de Piastri et son compatriote Mark Webber, ancien pilote Red Bull en F1, au sein de l’équipe Porsche du championnat du monde d’endurance.

Palou a ensuite affirmé que Brown lui avait assuré que les performances de Piastri seraient comparées aux siennes tout au long de la saison 2023 avant qu’une décision finale ne soit prise concernant la composition de l’équipe McLaren pour 2024.

En réponse, Brown a insisté sur le fait qu’il n’avait "jamais dit" à Palou qu’il "serait pris en considération pour 2023", soulignant que la star de l’IndyCar n’avait reçu "qu’une option pour rejoindre la F1".

S’adressant à Reuters avant le Grand Prix des États-Unis, Brown a ri de la suggestion de Palou selon laquelle il n’avait pas validé la signature de Piastri.

"Je ne sais pas quelle allégation m’a le plus amusé : l’idée que je ne serais pas celui qui prendrait une décision clé concernant notre duo de pilotes, ou la suggestion que je n’étais pas d’accord avec la signature du très talentueux Oscar Piastri."

"Ces deux allégations sont clairement ridicules, et tous ceux qui suivent notre sport s’en rendront compte immédiatement."

Brown a ajouté qu’il avait rencontré Piastri, qui ne s’est pas encore exprimé publiquement sur le sujet, le week-end dernier. Selon Brown "Oscar a trouvé amusante l’idée que je n’ai eu que peu d’influence sur la décision de le recruter".

"Nous avons le meilleur duo de pilotes de la F1 avec Oscar et Lando. Je ne pourrais être plus enthousiaste face à leurs performances incroyables et leur esprit sportif."

"Je suis impatient de voir les courses exceptionnelles qui nous attendent pour le reste de la saison."