Pourquoi Mercedes F1 n’est pas ’gênée’ de se faire battre par McLaren

Après avoir été battue par Red Bull ces dernières années, Mercedes a remporté des titres en Formule 1 en 2024 et 2025... mais pas avec sa propre équipe.

C’est en effet McLaren qui refait briller, de manière indirecte, l’étoile allemande mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose pour Toto Wolff.

Le directeur de l’écurie Mercedes F1 affirme que son équipe peut tirer profit du fait que McLaren, une écurie cliente, ait remporté deux championnats des constructeurs consécutifs, même si son équipe d’usine a été battue dans le processus.

McLaren a remporté son deuxième titre consécutif à Singapour, le jour de la victoire de George Russell pour Mercedes F1. Il s’agissait seulement de la deuxième victoire de Mercedes cette année, l’équipe ayant été largement battue par son écurie cliente au cours des deux dernières saisons, mais Wolff affirme que l’exemple de McLaren prouve que le moteur n’est pas un point faible lorsque son équipe examine ses lacunes en matière de performances.

"Je pense que cette concurrence interne présente des avantages," répond l’Autrichien lorsqu’on lui demande si on équipe n’est pas gênée de se faire battre par une équipe cliente.

"Elle évite toute discussion sur la question de savoir si le groupe motopropulseur est l’une des causes profondes de la médiocrité du châssis."

"Mettons-nous trop de couple sur les pneus ? La maniabilité du moteur est-elle bonne ou non ? Et voir une équipe remporter le championnat comme McLaren ces deux dernières années est la preuve que c’est possible."

"De cette façon, quand on regarde la voiture, je pense qu’elle est très bien conçue et qu’elle a été réalisée de la bonne manière. C’est sans aucun doute la référence de ces deux dernières années."

Le titre de McLaren a donc été remporté lors d’un week-end où Mercedes a surpassé les champions constructeurs à Singapour. À l’approche du doublé de Grand Prix à Austin et à Mexico, Wolff voudra toutefois confirmer et voir si Mercedes pourra maintenir la forme qui lui a permis d’obtenir d’excellents résultats avec ses deux voitures lors des deux dernières manches.