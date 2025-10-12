’Père, psychologue, ami, ennemi’ : Lambiase n’est pas là pour ’dorloter’ Verstappen

Gianpiero Lambiase est l’ingénieur de course de Max Verstappen depuis le début de son aventure chez Red Bull Racing, et l’Italien a pu découvrir ce qu’est la progression d’un talent aussi développé que le Néerlandais, mais aussi l’enchaînement de quatre titres mondiaux en étant la personne de l’équipe la plus proche du pilote.

Mais dans cette longue collaboration, il y a parfois eu des tensions, car ils communiquent chaque dimanche dans des conditions délicates qui sont celles de la course. Et c’est pour ça qu’il ne cherche pas à arrondir ses propos où à ne pas vexer son pilote, car il y a plus important pour lui quand il joue ce rôle.

"Vous êtes sur un bateau qui descend une rivière, et vous êtes entouré d’une multitude de crocodiles. Vous vous occupez du crocodile le plus proche du bateau. C’est tout ce que nous faisons" a imagé Lambiase auprès du Wall Street Journal.

"Vous devez faire ce qui est bon pour l’équipe et le pilote à ce moment-là, et si vous commencez à vous soucier de ce que vous dites, alors je pense que vous êtes perdu dans le monde du spectacle."

Et s’il ne ménage pas Verstappen pendant une heure et demie le dimanche, il est attentif à son partenaire le reste du temps, car il explique que l’ingénieur de course joue un rôle très complet. Et c’est justement ce rôle complet qui l’oblige à ne pas être toujours dans l’acceptation de ce que dit ou fait le quadruple champion du monde.

"Vous êtes à la fois son cercle d’amis complet : un père, un psychologue du sport, son meilleur ami, son pire ennemi, tout. Max est très direct, franc et honnête, mais il attend en retour le même niveau de traitement. Si vous essayez de le flatter, de le dorloter, d’être son meilleur ami et de lui dire oui tout le temps, vous le perdrez en quelques mois."