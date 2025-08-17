Bortoleto : Verstappen est au même niveau que Senna, Hamilton et Schumacher

Comme l’écrasante majorité des pilotes brésiliens, Gabriel Bortoleto avait une seule idole lorsqu’il a commencé le sport automobile.

Dès le karting, un seul nom trouvait grâce auprès de lui, celui d’Ayrton Senna.

Mais le pilote Sauber, qui est devenu très ami dans le paddock avec Max Verstappen, a osé la comparaison avec Magic Senna.

"Je trouve que Max a un style de pilotage unique, il travaille beaucoup avec la télémétrie."

"Si vous regardez un de ses tours de pole, il frôle vraiment la perfection. Je considère Max comme l’un des meilleurs pilotes de l’histoire."

"Il est quadruple champion du monde. Je ne veux comparer personne, mais il fait incontestablement partie des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps. Certainement au même niveau que Senna, Hamilton et Schumacher."

Et Bortoleto salue aussi l’ouverture de Verstappen lorsqu’il s’agit de parler dans le paddock.

"Il ne le montre pas aux caméras, les gens ne voient pas vraiment à quel point il est une personne formidable, à quel point il a bon cœur pour les jeunes et à quel point il est prêt à aider."

Pourtant, quels que soient les accomplissements de Verstappen, Senna restera toujours le héros d’enfance de Bortoleto.

"Ce sont des générations différentes. Mon idole a toujours été Ayrton Senna et cela restera toujours le cas."

"J’ai grandi avec des histoires sur lui en tant que pilote. Il était exceptionnel et en avance sur son temps. Pour moi, il n’y aura jamais personne comme lui."

"Dans le monde d’aujourd’hui, avec toutes les avancées technologiques et l’analyse des données, nous pouvons apprendre et nous améliorer énormément. Tout est une question de détails, bien plus qu’il y a 30 ans."