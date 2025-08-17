Comment l’impact d’Hamilton peut aller au-delà de la performance

Ferrari ne jouit peut-être pas encore de l’aura de Lewis Hamilton en termes de résultats mais l’importance de l’arrivée du septuple champion du monde au sein de la Scuderia s’est déjà bien faite sentir.

Les performances de Lewis Hamilton en F1 laissent beaucoup à désirer depuis son arrivée chez Ferrari. Hormis une victoire en course sprint en Chine, il a eu beaucoup de difficultés à trouver le bon rythme.

L’autocritique extrêmement virulente d’Hamilton lors du dernier Grand Prix de Hongrie de F1 a même fait croire à une retraite anticipée. Bernie Ecclestone lui a conseillé d’arrêter, tandis que Martin Brundle se demandait comment il allait gérer deux années supplémentaires qui pourraient être difficiles.

L’ancien pilote de F1 et vainqueur des 24 Heures du Mans, Emmanuele Pirro, a cependant trouvé un point positif pour Ferrari.

"Trouver quelqu’un de plus rapide que Charles Leclerc n’est pas chose aisée," confie l’Italien.

"Cependant, l’impact d’Hamilton peut aller au-delà de la performance."

"Il peut être influent en coulisses, apporter de la tranquillité, un peu de sang-froid à l’anglaise."

"Et puis il y a tout le discours commercial, bien sûr…"

Les performances de Charles Leclerc ont amené Hamilton à admettre que ses propres problèmes ne pouvaient être imputés à la SF-25.

"Nous ne voyons pas le meilleur Hamilton, il y a certainement matière à redresser la situation," poursuit Pirro.

"On peut voir une meilleure version de Lewis, quel que soit l’âge. Avec l’âge, on perd un peu de son élégance, bien sûr, mais Fernando Alonso est la preuve que même en vieillissant, on peut rester compétitif."

"Le sport est plus complexe qu’on ne le dit : être dans sa zone de confort, tant sur le plan humain que technique, est très important. Hamilton ne l’a pas encore trouvée chez Ferrari."

"Lewis est un homme plus sensible qu’il n’y paraît, et la réaction en Hongrie en est la preuve."

"La volonté de chaque pilote de réussir, qu’il s’agisse de se battre pour la victoire ou d’obtenir un bon classement, dépend de nombreux facteurs, indépendamment de ses performances passées."

"Prenons un exemple : j’ai gagné cinq fois au Mans, et pourtant, l’année suivante, j’avais la même motivation que la première. C’est la même chose pour Lewis."