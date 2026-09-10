Bortoleto justifie l’appel d’Audi F1 contre Tsunoda et la FIA

Audi a décidé d’aller jusqu’au bout de sa procédure d’appel contre la décision des commissaires du Grand Prix d’Italie concernant Yuki Tsunoda, et Gabriel Bortoleto assume pleinement cette démarche. Le Brésilien, qui avait terminé 11e à Monza derrière le pilote Racing Bulls, pourrait récupérer le point attribué à Tsunoda si la FIA venait finalement à appliquer la sanction prévue par le règlement. À Madrid, le jeune pilote Audi a expliqué pourquoi son équipe estime que le dossier est suffisamment clair pour justifier sa contestation.

L’affaire remonte au redémarrage du Grand Prix d’Italie. Tsunoda avait été placé dans une mauvaise position sur son emplacement de grille, provoquant un tour de formation supplémentaire et l’annulation du départ initialement prévu. Le Japonais avait alors fait l’objet d’une enquête des commissaires, mais aucune pénalité de temps ne lui avait finalement été infligée.

La sanction habituelle pour ce type d’infraction est un passage par la voie des stands avec arrêt obligatoire, sous la forme d’un "stop-and-go". Si celle-ci ne peut pas être appliquée pendant la course, elle est convertie en une pénalité de 30 secondes.

Le règlement sportif de la Formule 1 est particulièrement précis sur ce point. L’article B5.9.4 stipule que "tout pilote qui a provoqué un tour de formation supplémentaire et qui est ensuite en mesure de prendre le départ de ce tour de formation supplémentaire, ou de tout tour de formation supplémentaire ultérieur, doit entrer dans la voie des stands à la fin du tour et doit prendre le départ depuis l’extrémité de la voie des stands".

Racing Bulls avait toutefois défendu Tsunoda en estimant que sa voiture se trouvait bien dans son emplacement de grille et que son positionnement n’avait eu aucune conséquence sur les autres concurrents. Les commissaires avaient également relevé dans leur décision que Rui Marques, le directeur de course de la FIA, avait expliqué avoir décidé de lancer un tour de formation supplémentaire par mesure de précaution.

Dans ces circonstances, Racing Bulls n’avait pas été informée par la direction de course que Tsunoda était officiellement considéré comme la cause du tour de formation supplémentaire. Le pilote japonais n’avait donc pas reçu l’instruction de partir depuis la voie des stands.

Audi avait confirmé dans les heures ayant suivi la course de dimanche son intention de faire appel et doit désormais poursuivre sa procédure.

L’enjeu est concret pour l’équipe allemande. Tsunoda avait terminé 10e à Monza, devant les deux Audi de Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg, respectivement 11e et 12e. Si une pénalité était finalement appliquée au Japonais, les deux pilotes Audi gagneraient chacun une position, ce qui permettrait à Bortoleto de récupérer le point de la dixième place.

Le constructeur allemand estime donc clairement disposer d’arguments suffisants pour espérer obtenir gain de cause.

Interrogé à Madrid sur les raisons de cette procédure, Bortoleto a défendu une position qu’il juge directement fondée sur le règlement.

"Je pense que c’est assez simple dans le règlement : lorsqu’un pilote provoque un tour de formation supplémentaire, il doit prendre le départ depuis la voie des stands, et dans ce cas, Yuki ne l’a pas fait."

"C’est donc la raison pour laquelle Audi fait appel. Nous faisons appel du résultat. Pour nous, cela compte comme un point si nous récupérons la position, chaque point compte. À la fin de la journée, ce qui est juste est juste."

Bortoleto séduit par le nouveau circuit de Madrid

Au-delà de la polémique héritée de Monza, Bortoleto a également pu évoquer le nouveau circuit madrilène, que les pilotes découvrent ce week-end. Comme plusieurs de ses rivaux, le Brésilien s’attend à un tracé particulièrement exigeant, marqué par de nombreux virages aveugles et des changements de dénivelé.

"Je veux dire que, comme ils l’ont tous les deux dit, je pense que c’est un circuit très exigeant. Il y a beaucoup de virages aveugles et des virages relevés, avec des montées et des descentes. Je pense que ce sera également très intéressant de voir comment nous allons, en tant que pilotes, nous adapter à cela, mais en même temps comment nous allons régler notre voiture."

"Mais je suis optimiste. Je pense que ce sera un bon week-end. Je pense que le circuit, du moins dans le simulateur, était très sympa à piloter. Il y a beaucoup de freinages combinés. C’est donc aussi le type de circuit que j’aime. J’ai donc hâte de prendre la piste demain."

La question de la compétitivité d’Audi sur les différents types de circuits a également été posée à Bortoleto. L’équipe avait auparavant estimé que les tracés comportant de longues lignes droites pourraient lui être défavorables, mais les résultats récents ont quelque peu changé cette perception.

Le Brésilien rappelle notamment que Monza, avec ses longues lignes droites, avait finalement offert une prestation encourageante à Audi, qui avait été proche de la Q3 et de la lutte pour les points.

"Lorsque je disais que nous n’allions pas être compétitifs sur les circuits où il y avait beaucoup de lignes droites, comme Monza, nous avons finalement été à deux doigts d’aller en Q3 et de nous battre à nouveau pour les points en étant 11e."

"Je dirais qu’il y a évidemment des circuits qui nous placent dans une meilleure position, probablement ceux qui comportent littéralement moins de lignes droites, comme celui-ci, Zandvoort ou Budapest."

"Mais même sur des circuits comme Monza, Spa ou Silverstone, où nous pensions que les longues lignes droites allaient nous faire souffrir, nous avons marqué des points."

"Je dirais donc que nous avons maintenant un package avec lequel nous pouvons, fondamentalement, nous battre chaque week-end."

Les virages 5 et 6, un défi particulièrement exigeant

Après avoir étudié le circuit dans le simulateur avant son arrivée à Madrid, Bortoleto a également été invité à identifier la partie du tracé qui pourrait lui procurer le plus de plaisir au volant.

Le Brésilien estime que pratiquement chaque virage représentera un défi, mais il s’attend notamment à ce que les virages 5 et 6 soient particulièrement difficiles à négocier.

"Je pense que pratiquement tous les virages sont très exigeants, mais probablement que les virages 5 et 6 vont être très difficiles, avec beaucoup d’utilisation des vibreurs, puis une portion légèrement en montée et ensuite en descente, avant d’avoir des virages à haute vitesse juste après."

"Je pense que c’est le type de circuit où, lorsque vous terminez un tour, vous pouvez vraiment sentir votre respiration, parce que c’est très éprouvant mentalement tout au long du tour."

"Et réussir un tour parfait est également difficile, mais lorsque vous y arrivez, c’est très, très gratifiant."