Albon envisage un week-end ’difficile’ pour Williams F1 à Madrid

Williams F1 pourrait encore vivre un week-end compliqué à Madrid, alors que l’équipe attend évidemment avec impatience les évolutions prévues lors de la course suivante, en Azerbaïdjan. Pour le moment, Alex Albon essaie de rester positif pour le week-end à venir, sur le tracé du Madring qui s’annonce particulièrement délicat, mais qui pourrait offrir de belles opportunités.

Le tracé sera difficile à appréhender, et les longs virages rapides qui le parsèment, dont La Monumental, courbe relevée de 500 mètres de long, pourraient s’avérer particulièrement délicats.

"Ce circuit n’est pas le genre de tracé qui nous convient très bien, juste ces longs virages à haute vitesse. Ce sera donc davantage un défi" a déclaré le pilote, avant d’expliquer le déroulé du week-end.

"Nous avons quelques éléments de test expérimentaux à essayer vendredi, mais c’est plutôt pour la planification future et la voiture de l’année prochaine. Je pense donc que, dans nos têtes, nous savons de manière réaliste que ce sera un week-end difficile et, oui, nous envisageons le week-end lui-même à un terme un peu plus long."

Williams amènera ensuite un gros package d’évolutions à Bakou, où la FW48 étrennera le châssis qui doit être utilisé en 2027, en plus d’un énorme nombre de nouveautés pour espérer progresser, mais sans garanties.

"Cela nous a pris du temps pour faire aboutir ces packages d’évolutions. Cela étant dit, ce sera une bonne avancée. Nous savons, rien que par le poids, ce que cela va nous apporter, les bénéfices pour l’année prochaine."

"En plus de cela, le grand point d’interrogation pour nous est que le groupe du milieu de tableau s’est amélioré de manière constante, et ce ne sont pas de petites étapes. Ce sont de grandes étapes à chaque fois qu’ils le font. Vous pouvez vous l’imaginer."

"Nous savons que nous avons une grande étape, mais les équipes du milieu de tableau ont déjà fait de grandes étapes trois ou quatre fois cette année. Alors, est-ce suffisant pour combler l’écart ?"