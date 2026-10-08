Bortoleto est content de sa R26 évoluée mais presse Audi F1 de progresser côté moteur

Gabriel Bortoleto estime qu’Audi a franchi une étape importante dans le développement de sa monoplace, mais reconnaît que son groupe propulseur reste l’un des principaux obstacles à sa progression en Formule 1. Présent ce jeudi devant les médias à Singapour, le Brésilien a confirmé que les dernières évolutions aérodynamiques fonctionnaient conformément aux attentes, malgré les doutes apparus après un week-end difficile à Bakou. En revanche, les conditions de chaleur et d’humidité continuent de mettre en évidence certaines limites techniques que le constructeur allemand devra corriger pour 2027.

Le Grand Prix de Singapour constituera un défi particulier pour Audi, avec un format Sprint qui ne laissera qu’une seule séance d’essais libres aux équipes avant les premières qualifications du week-end.

Une contrainte supplémentaire dans cette première saison de la nouvelle réglementation technique, alors que les constructeurs doivent encore apprendre à exploiter au mieux leurs groupes propulseurs.

Bortoleto s’attend ainsi à un week-end particulièrement exigeant sur le plan de la préparation.

"Eh bien, cela va être intéressant pour tout le monde, surtout avec la nouvelle réglementation. Normalement, il y a beaucoup de choses à corriger après les essais libres, notamment du côté du groupe propulseur."

"Je pense que c’est pareil pour tout le monde : les week-ends Sprint rendent toujours les choses un peu plus spéciales et différentes, particulièrement cette saison. Nous verrons donc comment cela se passe."

Si le groupe propulseur demeure un sujet de préoccupation, Bortoleto se montre beaucoup plus satisfait des progrès réalisés sur le plan du châssis et de l’aérodynamique.

Audi dispose d’un ensemble d’évolutions dont l’efficacité avait été remise en question après les difficultés rencontrées en Azerbaïdjan. Le Brésilien estime désormais que les résultats observés à Sepang ont permis de lever ces interrogations.

"Eh bien, nous avons conclu que cela fonctionnait. Cela a plutôt bien marché, comme nous nous y attendions. Nous savons où se situent nos faiblesses, c’est très clair pour nous, et il semble que nous ayons été assez performants dans les virages lors des dernières courses. Donc oui, les choses se passent plutôt bien."

Interrogé sur les domaines précis dans lesquels la monoplace a progressé depuis Bakou, Bortoleto a répondu avec enthousiasme.

"À l’entrée, au milieu et à la sortie de tous les virages ! Je pense que nous avons fait un bon pas en avant un peu partout."

"Je pense qu’il y avait beaucoup de doutes après Bakou, parce que nous avions connu un week-end difficile, concernant notre ensemble d’évolutions et la question de savoir s’il fonctionnait ou non."

"Maintenant, je pense que nous pouvons enfin clore ce débat et affirmer avec certitude qu’il a fonctionné comme prévu et que les choses évoluent dans la bonne direction. Bakou était simplement un week-end exceptionnellement difficile."

Cette progression n’a toutefois pas permis à Audi de creuser l’écart avec ses adversaires, les autres écuries ayant également apporté des améliorations à leurs monoplaces.

"Évidemment, je pense que tous les autres ont également progressé. Ce n’est plus comme au début de l’année, lorsque nous avions peut-être un léger avantage supplémentaire dans les virages."

"Aujourd’hui, je pense que nous conservons encore un petit avantage, mais il n’est plus aussi important qu’auparavant. Notre ensemble d’évolutions a néanmoins plutôt bien fonctionné et le milieu de peloton se resserre, tout comme les premières positions. C’est donc intéressant."

Malgré le caractère urbain de Marina Bay, Bortoleto ne s’attend pas à revivre les difficultés rencontrées sur les longues lignes droites de Bakou.

"Je pense que oui, je m’attends à ce que nous soyons meilleurs. À mon avis, les problèmes auxquels nous avons été confrontés à Bakou ne devraient pas se reproduire ici."

Le groupe propulseur, principal chantier pour 2027

La question la plus délicate concerne toutefois le groupe propulseur Audi, dont les performances semblent particulièrement sensibles aux conditions de fonctionnement rencontrées lors des dernières courses.

La chaleur et l’humidité attendues à Singapour pourraient accentuer certaines difficultés, un problème que Bortoleto reconnaît ouvertement.

Interrogé sur la capacité des ingénieurs motoristes de Neuburg à résoudre ces faiblesses en vue de la saison prochaine, le Brésilien a affiché une confiance totale dans le savoir-faire du constructeur allemand.

"Oui, je dirais que c’est actuellement l’une de nos plus grandes limites, particulièrement lors des dernières courses."

"Est-ce que je leur fais confiance ? Absolument. Je pense qu’ils peuvent résoudre cela. Encore une fois, ces personnes ont construit les meilleurs moteurs dans d’autres catégories auxquelles elles ont participé par le passé, et je ne doute absolument pas qu’elles feront la même chose en Formule 1."

"Nous devons simplement leur laisser du temps. Nous ne pouvons pas imaginer arriver en Formule 1 lors de notre première année et construire immédiatement le meilleur groupe propulseur jamais réalisé. Cela donnerait une image des autres... Bon, j’allais dire un gros mot... mais vous avez compris ce que je voulais dire !"

"Nous devons donc faire preuve de patience. Je crois aux personnes qui travaillent à Neuburg et je suis convaincu qu’elles vont produire quelque chose de formidable, parce que je pense que ce que nous avons déjà pour notre première saison est tout à fait correct."

"Nous devons simplement franchir quelques étapes supplémentaires pour améliorer l’agrément de conduite du groupe propulseur et sa gestion des conditions climatiques, comme vous venez de le mentionner. Voilà où nous en sommes."

La pluie, une opportunité... mais pas forcément à Singapour

La météo pourrait également jouer un rôle important ce week-end, avec un risque de pluie toujours présent dans la cité-État. Bortoleto ne cache pas son intérêt pour les conditions humides, même si les pilotes ont finalement eu très peu d’occasions de rouler sur piste mouillée cette saison.

"Sur le mouillé. Je pense que nous n’avons pas encore vraiment piloté sous la pluie cette année."

"Je crois que j’ai un peu roulé avec les pneus intermédiaires lors de la dernière course, mais c’était plutôt sur une piste en train de sécher. Elle était encore légèrement humide au début et notre rythme était plutôt bon, pour être honnête."

"J’ai pris du plaisir à piloter et à dépasser Lando Norris, qui était en slicks, ainsi que quelques autres pilotes. C’était assez agréable."

Le Brésilien nuance toutefois cette préférence lorsqu’il s’agit de Singapour, où les murs proches de la piste et le caractère urbain du circuit peuvent rendre les conditions humides particulièrement délicates.

"Mais sur le sec aussi... Pour être honnête, je préférerais probablement un Singapour sur piste sèche. Ce circuit est incroyable et effectuer un tour de qualifications sur le sec ici, c’est vraiment génial."

"Sur le mouillé, c’est un peu différent. Mais je pense que sur un long circuit qui n’est pas urbain, il existe certains tracés où la pluie peut rendre les choses encore plus spéciales."

"Je ne vais pas entrer dans le détail des circuits auxquels je pense, parce qu’il faudrait réfléchir un peu et nous n’avons pas beaucoup de temps. Mais voilà."