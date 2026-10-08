Lawson compare les Red Bull et Racing Bulls... et aimerait bien voir ce que donnerait le meilleur des deux !

Liam Lawson possède désormais une expérience particulière des deux monoplaces de la galaxie Red Bull en 2026. Après avoir piloté la RB22 avant de retrouver Racing Bulls, le Néo-Zélandais a pu mesurer les différences entre les deux voitures, qu’il juge bien plus importantes malgré un groupe propulseur en commun. Présent ce jeudi devant les médias à Singapour, il a livré une comparaison intéressante de leurs qualités et de leurs faiblesses respectives, tout en revenant sur son spectaculaire départ en Malaisie, où il avait gagné sept positions et brièvement bataillé avec Max Verstappen.

Le Grand Prix disputé à Sepang a permis à Lawson de se mettre en évidence dès les premiers mètres. Sur une piste humide, le pilote Racing Bulls a réalisé un excellent envol, gagnant sept places et se retrouvant à la lutte avec Verstappen à l’approche du premier virage.

Une situation qu’il n’avait absolument pas anticipée compte tenu de sa position sur la grille de départ.

"Ce n’était clairement pas quelque chose auquel je m’attendais, surtout depuis ma position de départ. Mais je n’ai tout simplement pas eu de patinage des roues au moment où les feux se sont éteints."

"Je pense que sur le mouillé, c’est ce qui fait la plus grande différence. Si les roues patinent, il est très difficile de bien s’élancer."

"Ensuite, tout le monde continuait en quelque sorte à repasser derrière moi, et je ne m’attendais pas à me retrouver à me battre avec Max au premier virage."

Ce départ a constitué un avantage important pour Lawson, qui a ensuite pu gérer sa course dans des conditions plus favorables grâce aux positions gagnées dans les premiers instants.

"Cela nous a placés dans une très bonne situation parce que, indépendamment de notre vitesse, qui était bonne pendant la course, cela nous a surtout permis d’obtenir une excellente position en piste. À partir de là, nous avons connu une course assez tranquille."

Interrogé sur les progrès réalisés dans ses procédures de départ cette saison, Lawson a toutefois relativisé sa performance de Sepang.

Le Néo-Zélandais reconnaît que ses envols n’ont pas toujours été particulièrement réussis en 2026 et que les conditions humides ont joué un rôle déterminant dans son gain de positions.

"Oui, les départs sur piste humide sont très particuliers. Et d’une manière générale, je dirais que nous avons réalisé des départs corrects, mais pas les meilleurs, pour être honnête. Il y a donc toujours des progrès à faire dans ce domaine."

"Mais pour le moment, j’aimerais évidemment qu’il pleuve chaque week-end pour pouvoir prendre des départs comme celui-là !"

Lawson a également souligné l’importance du choix stratégique effectué par Racing Bulls, certains de ses adversaires ayant pris le départ avec des pneus slicks malgré l’humidité encore très présente sur la piste.

"Cela nous a aussi aidés, évidemment, parce qu’il y avait quelques pilotes devant moi qui étaient en slicks. Donc il faut clairement féliciter l’équipe, parce qu’elle m’a équipé des bons pneus."

Après avoir retrouvé Racing Bulls depuis quelques courses, Lawson a désormais suffisamment de recul pour comparer sa monoplace actuelle à la Red Bull RB22 qu’il pilotait pendant l’absence d’Isack Hadjar.

"À part le groupe propulseur, pratiquement tout est différent, pour être honnête. Les sensations au volant sont très différentes. Il a donc clairement fallu un petit temps d’adaptation pour revenir dans cette voiture."

"Mais la voiture est différente et, par exemple, la manière dont fonctionne la direction est aussi davantage adaptée à mes préférences personnelles sur ma monoplace actuelle."

"Donc oui, il a fallu s’adapter, c’est certain, mais honnêtement, les deux voitures ont leurs points forts et leurs points faibles."

Cette comparaison lui permet également de constater que Racing Bulls possède certaines qualités qui pourraient être utiles à Red Bull, et inversement.

Lawson va même jusqu’à imaginer ce que pourrait donner une monoplace réunissant les meilleurs éléments des deux écuries.

"C’est assez intéressant d’avoir piloté les deux, et on pourrait honnêtement dire que si on les combinait, on obtiendrait une voiture de course plutôt rapide."

Singapour, un circuit qui rappelle de bons souvenirs à Lawson

Le Grand Prix de Singapour occupe une place particulière dans la carrière de Lawson. C’est sur le circuit de Marina Bay qu’il avait inscrit ses premiers points en Formule 1, en 2023.

Trois ans plus tard, le Néo-Zélandais retrouve ce tracé avec Racing Bulls, dans le cadre d’un week-end Sprint qui lui offrira deux séances de qualifications et deux courses pour tenter de se mettre en évidence.

"J’aime ce circuit. C’est vraiment un très bon tracé. Et avec les week-ends Sprint, on a en quelque sorte deux occasions de tout réussir. Donc oui, je suis impatient."

"Je pense que normalement, au moins récemment, nous avons commencé les week-ends assez fort. Et maintenant, j’ai l’impression que tout le monde finit par nous rattraper, donc une partie de cet avantage disparaît."

"Évidemment, j’espère que nous pourrons encore bien commencer ici, mais c’est tout simplement un circuit génial. Vraiment, vraiment sympa. Et c’est évidemment aussi une course de nuit. Donc je suis impatient."