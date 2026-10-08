Russell révèle qu’il sera bien condamné à deux pénalités moteur !

George Russell sait déjà que sa fin de saison sera compliquée par les problèmes de fiabilité rencontrés par Mercedes. Contraint de s’élancer du fond de la grille au Grand Prix de Singapour après la défaillance de son groupe propulseur en Malaisie, le Britannique a révélé qu’une deuxième pénalité était désormais inévitable avant la fin du championnat. En cause, l’arrivée prochaine d’une évolution moteur dans le cadre du dispositif ADUO, qui permettra à Mercedes d’introduire une nouvelle unité de puissance. Une situation particulièrement frustrante pour Russell, dont la saison a déjà été marquée par une succession d’incidents techniques et de contretemps.

Le week-end de Singapour s’annonce particulièrement difficile pour George Russell. Le pilote Mercedes devra prendre le départ de la course de dimanche depuis le fond de la grille, conséquence de l’installation d’un nouveau moteur qui lui fait dépasser le nombre d’unités autorisées par le règlement.

Mais cette sanction ne sera pas la dernière de sa saison. Mercedes prévoit toujours d’introduire une évolution de son groupe propulseur, probablement dès le Grand Prix des États-Unis à Austin. Russell pourra alors y utiliser un moteur supplémentaire, ce qui entraînera une nouvelle pénalité sur la grille.

"Nous avons droit à quatre moteurs par saison, donc six courses avec chacun, et il reste sept courses jusqu’à la fin du championnat. Je vais donc écoper d’une autre pénalité. Oui, c’est assez implacable en ce moment," a reconnu le Britannique.

Initialement, Mercedes avait prévu de conserver le moteur précédent de Russell jusqu’à l’arrivée de l’évolution ADUO.

L’objectif était de repousser le remplacement du groupe propulseur jusqu’à Austin, où les possibilités de dépassement sont nettement plus nombreuses qu’à Singapour. Mais la défaillance mécanique subie par Russell lors du Grand Prix de Malaisie a bouleversé ce programme.

"Je savais que j’allais avoir une pénalité. Le plan a toujours été de la prendre à Austin, et Singapour est évidemment le deuxième circuit du calendrier où il est le plus difficile de dépasser. On ne choisirait donc jamais de prendre une pénalité ici."

Le problème est que Mercedes ne dispose plus d’aucun moteur précédemment utilisé et encore exploitable pour permettre au Britannique de terminer le week-end sans dépasser son quota.

"Nous n’avons plus de moteurs à cause de toutes les différentes pannes. Il n’y avait donc aucun moteur utilisé plus tôt dans la saison vers lequel je pouvais revenir. Avec cette défaillance, j’ai été obligé d’en prendre un nouveau."

La situation est d’autant plus frustrante que ce moteur supplémentaire ne bénéficie pas encore des améliorations prévues par Mercedes. L’évolution autorisée dans le cadre de l’ADUO, le dispositif réglementaire permettant aux motoristes en difficulté de développer leur groupe propulseur, n’est pas disponible pour Singapour.

Russell aurait donc pu envisager de conserver son nouveau moteur jusqu’à la fin de la saison, mais cela aurait nécessité de lui faire disputer sept Grands Prix, avec le risque d’une nouvelle défaillance et d’une perte progressive de performance.

"Nous n’avons pas l’évolution ADUO ce week-end et, comme il reste sept courses, soit vous choisissez de tenter votre chance en espérant que le moteur tienne pendant sept courses, tout en subissant une perte de performance à mesure qu’il s’use, soit vous acceptez le fait que je vais prendre une autre pénalité."

Mercedes a donc privilégié la seconde solution, quitte à compromettre une nouvelle position de départ du Britannique avant la fin de l’année. Russell ne sera pas le seul pilote Mercedes concerné par cette situation. Kimi Antonelli devra lui aussi recevoir une nouvelle pénalité le moment venu d’installer le moteur évolué, malgré celle qu’il avait déjà purgée lors du Grand Prix d’Italie.

À Monza, le jeune Italien avait réalisé une performance remarquable en remportant la course après s’être élancé depuis la 19e position sur la grille.

Cette nouvelle perspective de sanction intervient alors qu’Antonelli possède désormais une avance considérable au championnat du monde.

L’abandon de Russell en Malaisie, combiné à la deuxième place de son équipier derrière Max Verstappen, a permis à l’Italien de porter son avance à 84 points au classement des pilotes.

Les deux pilotes Mercedes ont été confrontés à des problèmes de fiabilité cette saison, mais Russell estime avoir particulièrement souffert des incidents indépendants de sa volonté.

"J’ai probablement connu davantage de pannes cette année que lors des trois saisons précédentes réunies, et évidemment, c’est difficile à accepter."

"Si je suis totalement honnête avec moi-même, comme je l’ai déjà dit, mes performances cette saison n’ont pas été suffisamment bonnes. Et cela m’aurait probablement affecté encore davantage si j’avais toujours été dans la lutte pour le championnat."

"Mais évidemment, il y a la pression et la dynamique. Chaque contretemps a un impact sur cette dynamique."

Le Britannique a notamment rappelé plusieurs épisodes qui ont pesé lourdement sur ses résultats, à commencer par sa défaillance moteur au Canada.

"Depuis le début de l’année, la panne moteur au Canada a été le gros coup dur, puis il y a eu la pénalité de passage par la voie des stands à Monaco."

"Ce que nous avons perdu le week-end dernier a pratiquement compromis deux week-ends pour moi."

"Il y a aussi eu deux courses, Silverstone et Spa, avec les problèmes de groupe propulseur que nous avons rencontrés. C’est assez incroyable de voir comment les choses se sont déroulées cette année, mais je pense qu’il faut simplement se concentrer sur ce que l’on peut contrôler."

En attendant, il y a une course à disputer et George Russell a promis d’adopter "une stratégie d’attaque totale" pour le Grand Prix de Singapour depuis le fond de la grille.

Interrogé sur son état d’esprit à Singapour, avec sa pénalité en perspective, Russell a déclaré : "Attaque totale, j’essaie simplement de profiter du week-end."

"Évidemment, si l’on pouvait choisir à quel moment de la saison subir cette pénalité, ce circuit figurerait probablement en avant-dernière position sur la liste, juste devant Monaco. Mais malheureusement, vu le déroulement des événements, nous n’avons pas d’autre choix que de l’encaisser ici."

"Comme je l’ai dit, je suis très heureux de retrouver l’ancienne configuration pour pouvoir comparer ma W17 à celle de Kimi. Comme je ne suis pas vraiment engagé dans une lutte ce week-end, ni même au championnat, d’ailleurs, c’est le moment idéal pour le faire."