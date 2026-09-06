Bortoleto déplore ’les départs’ ratés d’Audi F1, Hülkenberg était ’une cible facile’ dans le peloton

Audi F1 a terminé à la porte des points avec ses deux voitures, un résultat plutôt positif compte tenu des difficultés de l’équipe en termes de vitesse de pointe et d’énergie. Gabriel Bortoleto est frustré par son départ, et il admet que le fait d’en rater la majorité au fil de la saison devient particulièrement difficile.

Le Brésilien déplore qu’il soit impossible de compenser les places perdues au départ, mais il veut se montrer optimiste pour la suite de la saison, et notamment pour le GP de Madrid où la R26 sera surement à son avantage.

"J’ai tout donné, j’ai fait tout ce que je pouvais. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, les départs sont un problème pour nous, on le sait depuis le début de saison. On doit ensuite rattraper tout ce qu’on a perdu au tour 1, et on n’a pas une seconde de marge sur les autres" a déclaré Bortoleto.

"C’était dur de remonter, on a trop usé les pneus, et je pense que rattraper les Racing Bulls aujourd’hui était quelque chose que n’imaginais pas, car ils étaient trop rapides en ligne droite."

"On doit continuer à travailler, la prochaine course pourrait être intéressante pour nous et je dois remercier l’équipe pour nous avoir mis dans cette position, car on finit 11e et on aurait pu marquer des points selon ce qui se passait devant."

Nico Hülkenberg a lui aussi raté son premier départ, mais il en a vécu un deuxième meilleur, qui a ensuite été gâché par un manque de vitesse de pointe pour le pilote allemand et sa monoplace.

"Globalement, on savait que ça allait être un week-end difficile pour nous sur un circuit de vitesse de point. Compte tenu de cela, ce n’était pas le pire. J’ai pris un mauvais premier départ, un meilleur au deuxième et j’ai fait un super premier tour en gagnant des places" déplore Hülkenberg.

"Et j’étais ensuite une cible facile. Je ne sais pas ce qui s’est passé, s’il y a eu un problème avec l’énergie, on doit revoir, mais c’était frustrant. Mais ça reste un week-end plutôt fluide et on passe au suivant."