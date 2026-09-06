Haas F1 : Bearman et Ocon étaient pourtant bien partis... avant le drapeau rouge

Haas F1 n’a pas réussi à concrétiser les promesses entrevues lors des essais du Grand Prix d’Italie. Ollie Bearman et Esteban Ocon ont franchi l’arrivée respectivement aux 15e et 16e positions, loin des points, après avoir pourtant occupé des places intéressantes dans les premiers tours. La nouvelle évolution de la monoplace a montré des signes encourageants, mais son niveau de performance et son équilibre n’ont pas permis à l’écurie américaine de résister au peloton sur la durée.

Ollie Bearman s’était élancé depuis la 11e position sur la grille, tandis qu’Esteban Ocon occupait la 14e place. Les deux pilotes avaient pris le départ avec les pneus tendres et tous deux avaient immédiatement gagné plusieurs positions.

Bearman était ainsi remonté jusqu’à la neuvième place, tandis qu’Ocon pointait au 11e rang avant l’interruption de la course après trois tours. La neutralisation avait été provoquée par les dégâts infligés aux barrières à la suite de l’accident de Charles Leclerc à la Parabolica.

Bearman a particulièrement apprécié ses deux envols, même si la suite de son Grand Prix a été nettement plus compliquée.

"J’ai pris un bon départ, les deux fois, j’ai gagné quelques places, mais ensuite, honnêtement, nous n’étions tout simplement pas assez rapides."

"C’était clair pour moi dès les premiers tours que je devais pousser beaucoup plus que les autres pour rester avec eux, et finalement mes pneus en ont payé le prix."

Après le drapeau rouge, les deux Haas ont abandonné les pneus tendres pour chausser les gommes dures à l’occasion du nouveau départ arrêté. Bearman s’est alors élancé neuvième, avec Ocon dixième.

Bearman a conservé sa position dans un premier temps, avant de céder face à Yuki Tsunoda. Il a ensuite livré une bataille dans le peloton, mais le manque de performance de sa monoplace a progressivement eu raison de ses ambitions.

Une autre circonstance de course lui a également coûté plusieurs positions lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déclenchée.

"En plus de cela, je n’ai pas profité de la voiture de sécurité virtuelle, et beaucoup de pilotes derrière moi qui en ont profité ont fini par me dépasser, donc c’est dommage : nous aurions pu terminer quelques places plus haut."

Le Britannique ne cherche toutefois pas à masquer la principale raison de son résultat à Monza.

"Le fait est que nous étions simplement lents, et particulièrement sur un circuit comme celui-ci, cela vous expose."

Haas avait pourtant apporté une évolution ce week-end, et Bearman estime que celle-ci constitue l’un des rares motifs de satisfaction à retenir de ce Grand Prix.

"Nous avons vu un progrès ce week-end avec l’évolution, nous n’étions simplement pas tout à fait au bon niveau en matière d’équilibre aujourd’hui, donc nous avons terminé là où nous avons terminé, mais il y a des éléments positifs."

Ocon retient surtout le travail de Haas

Esteban Ocon avait lui aussi profité de son excellent départ pour se retrouver rapidement au contact de pilotes évoluant dans une zone plus favorable du classement. Après le premier envol, le Français occupait même une position lui permettant de se battre avec Lewis Hamilton et les pilotes Audi.

Comme Bearman, Ocon reconnaît toutefois que le niveau de performance intrinsèque de la Haas n’était pas suffisant pour viser les points.

"Au bout du compte, je ne pense pas que nous étions assez rapides, mais je pense que nous avons fait du très bon travail ce week-end en cherchant à maximiser tout ce que nous avions."

"Nous avons tout essayé pour tirer le maximum de la voiture et atténuer nos problèmes, il y a eu un travail solide effectué à l’intérieur du garage."

"Mon premier départ était incroyable, nous étions dans les points, en train de nous battre avec Lewis et les Audi, c’était vraiment bien."

Le deuxième départ arrêté, en revanche, nécessitera une analyse plus approfondie de la part de Haas.

"Lors du deuxième départ, il y a quelques éléments que nous devons revoir, mais à part cela, le travail que nous avons effectué, le fait de réussir de bons départs et tout cela, c’était plutôt solide."

"Nous pouvons être satisfaits de cela."