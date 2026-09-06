Ferrari rate son GP à domicile, Vasseur déplore un nouveau gâchis

Ferrari espérait offrir à ses tifosi un résultat à la hauteur des attentes à Monza, mais le Grand Prix d’Italie s’est finalement transformé en une nouvelle déception. Fred Vasseur a dressé le bilan d’une journée particulièrement difficile, marquée par le violent accident de Charles Leclerc dès le premier tour puis par les difficultés rencontrées par Lewis Hamilton en course.

Si le rythme sur un tour constitue un motif de satisfaction pour la Scuderia, son déficit de vitesse de pointe et son incapacité à dépasser ont lourdement pénalisé ses ambitions.

Interrogé à chaud sur cette journée où Ferrari n’a pas réussi à briller devant son public, Fred Vasseur a immédiatement mis en avant le départ et le premier tour, qui ont rapidement compliqué la situation de la Scuderia.

"Oui, c’est une journée très difficile, en commençant par le départ et le premier tour, lorsque Charles était côte à côte avec sa voiture dans le dernier virage de la Parabolica et qu’il est passé un peu sur la partie sale de la piste. Il a perdu la voiture."

Le directeur de Ferrari n’avait pas encore eu l’occasion de discuter directement et en longueur avec son pilote au moment de son interview, mais les premières informations dont il disposait étaient plutôt rassurantes concernant son état physique.

"Je ne lui ai pas beaucoup parlé encore, juste quelques mots, mais il allait bien, enfin, plutôt bien."

Vasseur reste néanmoins prudent quant à l’état de santé de Leclerc après ce violent accident survenu dès les premiers tours. Le Monégasque a parlé d’examens supplémentaires à faire.

"J’espère qu’il va vraiment bien, nous verrons ce qu’il doit faire et comment il se sent."

Le choc représente également un problème important sur le plan mécanique, puisque l’unité de puissance de la Ferrari de Leclerc a elle aussi été endommagée dans l’accident.

"Le moteur n’est pas non plus en bon état, ce n’est pas une bonne nouvelle s’il faut prendre une pénalité. Mais a priori, là ce n’est pas rassurant."

Après l’abandon de Leclerc, Ferrari devait donc compter sur Lewis Hamilton pour défendre ses chances à domicile. Mais la Scuderia savait avant même la course qu’elle serait vulnérable dans les longues lignes droites de Monza.

Vasseur explique que cette faiblesse en vitesse de pointe avait été identifiée avant le départ et qu’elle a directement conditionné la capacité de Ferrari à se battre avec ses adversaires.

"Ensuite, la course a également été difficile parce que nous étions un peu en retrait en matière de vitesse de pointe, nous le savions avant la course, mais il était difficile de se battre."

"En termes de rythme, c’était correct, mais dès que nous devions nous battre, nous perdions des positions et il était tellement difficile pour nous de dépasser que, finalement, le résultat n’est pas bon."

"Le point positif du week-end est que le rythme était correct sur un tour, mais nous avons laissé passer trop d’occasions aujourd’hui."

Hamilton aurait-il dû s’arrêter comme Verstappen et Antonelli ?

On a ensuite interrogé Vasseur sur un choix stratégique précis : celui de Lewis Hamilton lors de la dernière voiture de sécurité virtuelle. Le Britannique aurait-il obtenu un meilleur résultat en effectuant un arrêt supplémentaire, à l’image de Max Verstappen et Kimi Antonelli ?

Vasseur estime que le résultat n’aurait probablement pas été fondamentalement différent, notamment en raison de la difficulté rencontrée par Ferrari pour dépasser ses adversaires.

"Si vous regardez bien, nous étions à dix secondes de Max auparavant et nous avons terminé à dix secondes derrière lui."

"Un arrêt supplémentaire aurait obligé Lewis à récupérer sur la piste les positions perdues lors de son passage par les stands, ce qui aurait représenté un problème majeur compte tenu du déficit dans les dépassements."

"Cela aurait probablement été encore plus difficile."