Lawson déplore une ’faute’ en qualifs mais est en ’bonne position’ pour la course

Liam Lawson a pris la responsabilité d’une erreur en Q3 lors des qualifications du GP de São Paulo, ce qui lui a coûté, selon lui, une chance d’obtenir le meilleur résultat de sa carrière. Le pilote Racing Bulls s’est qualifié en cinquième position à Interlagos, et il sera promu à la troisième place après que George Russell et Charles Leclerc ont écopé de pénalités sur la grille, respectivement depuis la deuxième et la quatrième place.

Cela permet à Lawson d’égaler son meilleur résultat en carrière, qui était une troisième place au départ du GP d’Azerbaïdjan en 2025. Mais il explique s’être rapproché trop près de Fernando Alonso et avoir été gêné par l’Aston Martin.

"Je pense que nous avions une bonne chance, et nous avions une voiture très performante, donc nous avons été très bons sur la décision de chausser les pneus intermédiaires en Q2" a expliqué Lawson.

"C’est probablement ce qui nous a placés aux avant-postes au départ, mais en Q3, je pense que nous avions une bonne chance de nous battre avec les leaders, mais je n’ai tout simplement pas creusé un écart suffisant. C’est ma faute."

"Ces voitures ont beaucoup de chevaux et peu d’adhérence, et donc vous glissez partout, et c’est dommage, car j’avais fait un écart avec Fernando, mais je l’ai trop rattrapé dans le premier tour. Ensuite, j’ai dû avorter le dernier tour, qui aurait probablement été le meilleur, et puis il a plu."

"Mais nous gagnons deux places, donc nous partons d’une bonne position. Je ne me suis pas qualifié troisième, je me suis qualifié cinquième, c’est donc malgré tout une bonne place pour prendre le départ, et je prends volontiers ces deux positions, mais en tant que pilote, vous voulez toujours tout maximiser."

Interrogé sur la course, le Néo-Zélandais a prédit que si les conditions étaient similaires à celles des qualifications, ce serait une course chaotique avec des neutralisations, et surement des bons résultats à la clé.

"Cela va être intéressant. Quand il pleut, le problème c’est qu’il pleut tellement fort qu’on ne peut pas vraiment rouler. Il y a eu une période pendant les qualifications où nous avons eu pas mal de chance, où c’était juste régulier, mais si c’était comme la pluie d’avant les qualifications, alors on ne peut pas vraiment courir. Donc s’il pleut, il y aura des drapeaux rouges."

"Quand nous avons commencé, c’était extrêmement délicat, et nous tirions vraiment sur la corde. J’aime le fait que nous ayons été en piste et non dans le garage, et c’était risqué, mais il n’y a pas eu d’accident. Mais au départ, c’était vraiment à la limite, car il y avait beaucoup d’aquaplaning."

Arvid Lindblad était dans les mêmes temps que son équipier et aurait pu viser un très bon résultat, mais il n’a pas eu de chance avec un problème mécanique qui l’a contraint à s’arrêter en piste.

"La Q1 s’est bien passée, je me sentais bien et j’étais très heureux. Je n’ai pas pu faire le dernier tour mais j’étais troisième ou quelque chose comme ça, j’étais rapide et je me sentais bien" a déclaré le Britannique.

"Et au début de la Q2 la voiture était bizarre, et j’ai eu un problème de moteur" a-t-il poursuivi, avant de rester prudent quant à ses chances en course : "C’est un endroit au climat tropical, qui sait ce qui se passera avec la météo ?"