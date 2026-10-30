Bortoleto craint le handicap du gros turbo de l’Audi F1 à Mexico

Audi F1 continue de faire des progrès, et Gabriel Bortoleto les a encore sentis le week-end dernier à Austin, où il a été immédiatement performant. Malheureusement, une pénalité le renvoyait en fond de grille et il a joué le jeu de son équipier Nico Hülkenberg pendant les qualifications, avant de s’élancer dernier et de faire une belle remontée jusqu’à la 12e place.

Le pilote brésilien a confirmé avoir été très vite à l’aise sur le COTA et il espère qu’il en sera de même ce week-end à Mexico, car il aimerait cette fois jouer les points, alors qu’il considère que la R26 en a les capacités.

"A Austin c’était très positif, je me suis senti incroyablement bien dans la voiture dès les EL1, on était dans le top 10 quasiment à toutes les séances. En Q1, je me sentais très compétitif et vraiment bien dans la voiture, je crois que j’étais sixième," note Bortoleto.

"C’est le seul moment en qualifications où j’ai pu attaquer car après, j’avais à aider Nico, lui donner une aspiration pour espérer mettre la voiture devant et aider l’équipe, car je partais dernier de toute façon."

"Dans le même temps, on quitte le week-end en pensant qu’il y avait une chance d’être dans les points, ce que je n’ai pas pu réussir à cause de ma position de départ. Mais ça fait partie du jeu, on prend la pénalité et on avance, ici je n’en aurai pas, donc j’espère faire une bonne course."

Pour ce week-end sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, il espère bien figurer, même s’il est conscient que le moteur de la firme allemande sera un point négatif sur la longue ligne droite du circuit.

"Je suis impatient de courir ici, l’an dernier ça m’avait permis de marquer un point, c’est un bon circuit. C’est une longue ligne droite, c’est un peu douloureux pour nous mais je vais essayer de faire une bonne qualification et de marquer des points."

Les performances du turbocompresseur expliquent pourquoi Audi ne nourrit pas de grands espoirs pour cette course. Son turbo, de plus grande taille, aura encore plus de mal que d’habitude à atteindre le régime nécessaire pour éviter un temps de réponse pénalisant, un inconvénient qui sera toutefois, au moins en partie, compensé par une résistance à l’air réduite.

"Ce ne sera pas facile pour nous. Surtout dans ce dernier secteur, où il est crucial de maintenir une pression de suralimentation élevée. C’est un dernier secteur qui se négocie en première vitesse. C’est aussi l’une des portions les plus lentes du circuit : comme nous disposons de peu d’appui aérodynamique, les voitures y évoluent à très faible allure. Il faut donc remettre les gaz le plus tôt possible pour maintenir le régime moteur."

"Ce sera donc un exercice délicat."

Interrogé sur la possibilité de voir Audi rattraper Haas, qui a encore sept points d’avance, sur le reste de la saison, Bortoleto est optimiste : "Il reste cinq courses à disputer, on devrait avoir un bon rythme à toutes les courses, certaines un peu moins que d’autres, mais je suis convaincu qu’on pourra y arriver."