Lindblad veut mettre un terme à ses ’difficultés d’exécution’ au Mexique

Arvid Lindblad est heureux de revenir sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez pour y disputer pour la première fois le Grand Prix du Mexique. Le pilote Racing Bulls y avait roulé l’année dernière en tant que jeune en EL1, mais il y revient cette année dans le rôle de titulaire, et il est heureux de pouvoir vivre l’événement au complet.

Le Britannique veut rebondir après Austin, et il espère en particulier retrouver un peu de chance et de réussite dans son exécution, alors qu’il a connu des week-ends compliqués depuis la pause estivale, entre accidents en essais libres, week-end courts en termes de préparation, et pénalités pour des changements de pièces de moteur.

"Ce sera cool, j’ai eu mon premier goût de F1 ici en EL1 l’an dernier, c’est un super circuit et c’est cool d’y revenir en tant que titulaire" a déclaré le pilote britannique avant de revenir sur son week-end précédent.

"C’était un week-end correct à Austin, j’ai toujours eu un bon feeling, mais j’ai eu des difficultés d’exécution récemment avec les week-ends sur les circuits urbains, les Sprints, les pénalités sur la grille, donc j’espère retrouver mon rythme et vivre deux bonnes semaines."

Après avoir écopé de pénalités à Sepang et Austin, il espère ne plus en avoir jusqu’à la fin de la saison : "Je l’espère ! On verra, j’en ai pris deux sur les trois dernières courses, donc c’est comme ça, on verra bien. Il n’y en a pas plus de prévues, mais si quelque chose se passe, c’est comme ça."

"On a eu de la chance que Red Bull nous donne un très bon moteur cette année, car ils arrivent pour leur première année et c’est un gros défi. Je pense qu’il y avait beaucoup de points d’interrogation sur le niveau qu’il aurait, et beaucoup en dehors de l’équipe pensaient qu’il ne serait pas très bon."

"Je pense qu’il a été bien plus performant qu’attendu sur beaucoup de niveaux. Donc si on, doit prendre quelques pénalités, ça me va, je préfère cela avec un moteur rapide, que ne pas en avoir avec un moteur qui ne l’est pas."