Bearman va ’changer d’approche’ après sa pénalité lors de la dernière course

Oliver Bearman regrette d’avoir été pénalisé par des directives qui, selon lui, ne correspondent pas à l’esprit de la course automobile. Le pilote Haas F1 a percuté Carlos Sainz lors de la dernière course après que celui-ci a été innocenté pour avoir été devant au point de corde, et donc en droit de prendre la trajectoire qu’il veut.

"C’est ma faute si j’ai écopé d’une pénalité, que l’on soit d’accord ou non avec les règles. Mais c’est difficile à accepter. Ce n’est pas ainsi que nous avons appris à courir, vraiment" regrette le Britannique, qui déplore que Sainz se soit rabattu sans considérer sa position mais assume toutefois sa sanction. "Les règles sont les règles."

"Je pense qu’en tant que pilote de course et en tant que fan, c’est difficile d’accepter cette pénalité, car de mon côté, je n’ai à aucun moment perdu le contrôle. Je roulais simplement vers le virage avec un autre pilote et je n’ai pas eu la moindre marge de manœuvre. Au final, c’est ce que stipulent les règles. Je me sens donc un peu lésé."

La complexité du règlement et de l’ajout des directives rend les règles difficiles à respecter selon lui, car elles sont contraires à ce que les pilotes connaissent : "Imaginez que vous abordez un virage, avec un autre pilote à vos côtés. Vous décidez alors de vous battre pour ce virage."

"Dans ma situation [à Monza], il était un peu plus rapide que moi, mais ce n’était pas comme s’il me rattrapait d’une seconde par tour. Si j’avais pu rester en tête dans ce virage, j’aurais pu rester en tête jusqu’à la fin de la course. J’avais donc bien l’intention de me battre pour passer devant."

"Et dans cette fraction de seconde où vous freinez et où vous voyez à quelle vitesse vous entrez dans le virage par rapport à votre concurrent, vous ne pensez pas aux trois pages de directives qu’on vous a envoyées en janvier. C’est impossible."

"Vous abordez donc le virage comme vous savez le faire, comme vous avez été formé à le faire. Dans ma situation, je m’attendais à un peu plus d’espace, mais c’est comme ça que ça s’est passé."

Le Britannique promet en tout cas de ne plus aborder les duels de la même façon, en attendant que ce soit géré par la FIA, Mohammed Ben Sulayem ayant promis il y a quatre ans une réécriture rapide du règlement.

"J’aimerais bien avoir de l’espace à l’intérieur, mais il est clair que ce ne sera peut-être pas le cas, donc je ne peux pas prendre ce risque. C’est dommage. Je vais devoir passer par l’extérieur."

"On doit avoir une réunion vers la fin d’année avec les pilotes et les commissaires. Mais c’est ennuyant d’être guidés par ces directives qui son vagues dans certaines zones et spécifiques dans d’autres."

"Les directives disent que dans ce scenario spécifique, je ne mérite pas qu’on me laisse de l’espace à l’intérieur, et selon moi c’est un peu rude. Je suis peut-être biaisé mais d’autres disent que c’était un peu rude aussi."

En attendant, Bearman a dix points de pénalité sur sa licence et va devoir en tenir compte : "C’est une chose que je vais devoir prendre en compte, c’est dommage d’en arriver là mais je vais devoir être prudent lors des prochaines courses."