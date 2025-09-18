Piastri : McLaren F1 deviendrait une ’cible facile’ si les consignes étaient révélées

Oscar Piastri a fait part de sa crainte que McLaren ne devienne une cible facile si les conversations qu’il a eues avec l’équipe et Lando Norris en interne venaient à être divulguées.

Le leader du championnat a confirmé avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan de ce week-end que des discussions avaient eu lieu après la conclusion controversée à Monza, où des consignes d’équipe avaient été données.

Piastri a reçu l’ordre de laisser Norris reprendre la deuxième place dans les derniers tours du Grand Prix d’Italie, après qu’un arrêt au stand trop lent ait vu le Britannique rejoindre le circuit derrière son équipier.

Bien qu’il ait initialement remis en question cette décision, Piastri a suivi les ordres, ce qui a réduit son avance au classement des pilotes à 31 points.

Qu’a donné cette discussion ? Un arrêt lent doit-il être compensé par l’équipe ou est-ce un incident de course qui doit profiter à un rival, comme tout autre incident ?

Interrogé à Bakou sur la question de savoir si l’équipe interviendrait moins une fois le titre constructeurs remporté, Piastri a répondu : "Pas nécessairement à cause du championnat des constructeurs."

"Mais nous avons de nouveau eu de nombreuses discussions sur la manière dont nous souhaitons courir, et vous savez, une grande partie de cela est destinée à rester entre nous. Car, au final, si nous divulguons ces informations, nous devenons des cibles faciles à repérer, car tout le monde sait ce que nous allons faire."

"Tout cela nous concerne tous, mais reste en interne."

Piastri n’a donc pas souhaité s’étendre sur le contenu de ces discussions ni sur les scénarios qui pourraient amener McLaren à répéter la décision prise à Monza.

"Non, je ne peux pas envisager tous les scénarios. Je pense qu’à Monza, un autre facteur, outre l’arrêt lent, était l’ordre de passage aux stands, qui a contribué à notre changement. Je suis donc ravi d’en parler, car cela s’est déjà produit. Mais pour les autres scénarios, on ne peut pas tout prévoir. Mais je pense que nous sommes très proches et, au final, je respecte les décisions de l’équipe et je suis convaincu qu’ils feront de leur mieux pour prendre les bonnes décisions."

Piastri a admis qu’il s’attendrait à suivre la même consigne dans le cas improbable où une situation identique se présenterait lors des courses restantes.

"Dans un scénario identique, oui, je m’attendrais à ce que ce soit pareil. Mais je pense qu’il est quasiment impossible que le même scénario se reproduise. Chaque scénario sera donc différent. Un autre facteur a finalement été retenu comme étant la raison de l’échange. Et je respecte cette décision. Il est donc impossible de le savoir. Mais si la situation était identique, exactement la même, alors je m’attends à ce qu’elle se reproduise, oui."

Même s’il comprend la position de l’équipe, Piastri a réaffirmé sa première déclaration à la radio, affirmant que les arrêts au stand lents font "partie intégrante de la course".

"Je maintiens cette position. Et c’est en quelque sorte une décision que nous avons prise : un arrêt lent fait partie intégrante de la course. Évidemment, dans la voiture à ce moment-là, le contexte n’était pas clair quant à la séquence des arrêts. Donc, encore une fois, il a été décidé qu’un autre facteur justifiait le changement. Donc, encore une fois, chaque situation sera un peu différente."

Interrogé sur la question de savoir s’il aurait respecté la décision si cela avait signifié concéder la victoire, Piastri a rétorqué : "Mais ce n’était pas le cas, donc je ne sais pas. Ce n’était pas le cas dans ce scénario. Cela aurait-il rendu les choses un peu plus difficiles ? Probablement oui, mais je ne sais pas si le résultat aurait été différent. Je ne prévoyais pas de me retrouver dans cette situation."

"Au final, le plus important pour moi à Monza, c’est que je méritais de terminer troisième. Je ne méritais pas de terminer deuxième à cause de mon rythme. J’ai été rapide à certains moments, mais pas assez pendant tout le week-end. Et finalement, c’est ce que j’en retiens principalement, et c’est sur cela que j’essaie de me concentrer pour la suite."

Pour McLaren, la situation est simple si l’écurie souhaite défendre avec succès son titre des constructeurs dans la capitale azerbaïdjanaise. Pour remporter un deuxième titre consécutif ce week-end, McLaren doit devancer Ferrari de neuf points et ne pas marquer plus de 12 points de moins que Mercedes et 33 points de moins que Red Bull.

Piastri reconnaît à quel point la lutte pour le titre a été différente cette saison par rapport à l’année dernière.

"C’est très différent par rapport à 2024. Parce que cette année a été très différente. La saison dernière s’est jouée sur la dernière course, avec une finale assez mouvementée contre Ferrari."

"Cette année, la voiture a clairement progressé. L’équipe a été très performante. Il y a donc beaucoup plus de prédictibilité cette année quant à nos résultats attendus, ce qui est une situation exceptionnelle à vivre."

"Cela témoigne du travail acharné de toute l’équipe et je suis l’un des deux heureux élus qui a la chance de piloter la voiture au final. Donc oui, cela témoigne du travail acharné de chacun et je suis très, très fier de chacun."

Il y a ensuite le championnat pilotes à décider. Piastri est confiant que McLaren respectera l’équité promise même si certains ont vu du favoritisme pour Norris avec la décision prise à Monza.

"Nous avons suffisamment de liberté pour maîtriser notre destin au championnat. Encore une fois, il n’y avait pas de bonne réponse à cette décision. Si nous avions fait le contraire, l’autre moitié des fans aurait dit que c’était mal et vice versa. Donc, au final, il n’y a pas de bonne décision. Suis-je surpris par ces réactions négatives ? Pas vraiment. Je suppose que c’est un moment important de la course et j’ai l’impression que beaucoup de fans sont prompts à réagir à des sujets jugés controversés, donc je ne suis pas si surpris."

"En fin de compte, ce que j’ai surtout retenu de Monza, c’est qu’au vu de mon rythme et de ma performance ce week-end-là, je ne méritais pas de terminer plus haut. A moi de reprendre mon destin en main si je ne veux pas perdre plus de points face à Lando."