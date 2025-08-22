Changement d’identité chez Sauber F1, ses deux sponsors dans la tourmente

L’équipe Sauber F1 va changer de nom le week-end prochain à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Dans ce pays, les publicités pour les casinos en ligne et les firmes de paris sportifs sont très encadrées, et le nom commercial Stake, du nom de l’entreprise spécialisée dans ce domaine, est interdit.

C’est déjà le cas en Belgique, où les C45 de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto avaient couru avec le logo Kick sur les monoplaces (voir photo ci-dessus). En effet, le nom technique de l’équipe est Kick Sauber, et c’est aussi le nom commercial qu’elle prend quand elle ne peut pas utiliser le nom Stake.

L’an dernier, Sauber avait réussi à conserver son identité aux Pays-Bas, mais les lois ont été renforcées et ce n’est plus possible cette année. Le régulateur néerlandais sur les paris, la Kansspelautoriteit, avait mis en garde le team en 2024, et il a cette fois imposé un changement de nom auquel devra se plier l’équipe.

L’affaire Jean Pormanove plane au-dessus de Kick

Ce changement de nom pour récupérer l’identité Kick Sauber F1 Team intervient possiblement au pire moment pour l’équipe suisse, alors que la plateforme de streaming en ligne, qui détient Stake, est dans la tourmente pour une affaire particulièrement sordide.

Le streamer Jean Pormanove, dit JP, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé lundi soir pendant un stream, devant des milliers de spectateurs. L’affaire a pris en quelques jours une ampleur énorme, compte tenu des conditions dans lesquelles ce décès est intervenu.

En effet, Jean Pormanove était victime d’agressions et mauvais traitements en ligne et le stream durait depuis près de 300 heures quand le drame s’est produit. De par son statut de personne handicapée, les maltraitances qu’il a subies en direct et pour lesquelles des spectateurs payaient sont d’autant plus sous le feu des critiques.

Alors que Kick est accusée de ne pas cadrer ses streamers, assumant son opposition à la plateforme Twitch sur laquelle de nombreuses règles existent, Sauber a réagi en bottant en touche. Mais face à l’émoi suscité par cette tragique affaire, il n’est pas certain que cela suffise à calmer la grogne face à l’affichage d’un tel partenaire.

"Nous sommes attristés par cette tragédie" a simplement communiqué le team par la voix d’un de ses porte-paroles. "Nous faisons confiance à Kick pour faire toutes les démarches nécessaires afin de maintenir ses mesures de protection et de protéger les créateurs."