Bearman regrette une erreur en Q2, Hirakawa a fait de son mieux

Haas F1 continue son week-end bizarre à Mexico, et la qualification du Grand Prix sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez n’a pas été de tout repos pour le team. Oliver Bearman s’est qualifié 15e et admet qu’il aurait pu faire mieux sans une erreur, alors que Ryo Hirakawa a fait sa première séance qualificative en carrière.

Le Britannique était déçu de ne pas faire mieux que 15e et il explique que c’est à nouveau à cause d’un changement de comportement de sa VF-26 qu’il n’a pas réussi à être en forme en qualifications, avec des problèmes longtemps soulevés par lui et Esteban Ocon.

"C’était une bonne séance compte tenu de ce qui s’était passé en EL3, où on était arrivés avec une voiture qui ne fonctionnait juste pas. On a donc fait un bon travail, la voiture était très bonne, surtout en Q2 où j’étais parti pour un bon tour" note Bearman.

"C’est dommage. C’est dur parce que je fais un pas dans l’inconnu quand on a ces EL3 ou ces EL2 qui sont perturbées. C’est difficile, la voiture est rapide mais on n’arrive pas à la rendre rapide à chaque séance et c’est difficile de l’amener constamment à la limite."

"Je suis impatient d’être à demain, on verra ce qu’on peut faire, le rythme de course devrait être bon et c’est juste dommage car je devrais être mieux placé sur la grille sans mon erreur."

De l’autre côté du garage, c’était la surprise ce samedi puisque Esteban Ocon a été purement et simplement évincé. Ayao Komatsu a été interrogé évidemment, mais a refusé de confirmer une mise à pied.

"Je ne peux pas vous en dire beaucoup, je peux juste vous dire qu’il n’est pas malade. Honnêtement je suis désolé mais je ne peux pas donner de détails."

Interrogé sur le week-end prochain, il a juste botté en touche, comme Haas devrait le faire tout le week-end : "Honnêtement on n’en est pas encore là, on a un week-end devant nous et on veut juste se préparer."

Ryo Hirakawa a confié après sa qualification en 19e place avoir été très surpris par l’appel de l’écurie ce matin lui demandant de remplacer Ocon ce week-end.

Le champion du monde d’Endurance avait pris le volant de la monoplace d’Ocon lors de la première séance d’essais libres, avant de la lui rendre pour la seconde.

"C’était évidemment une très grande surprise ce matin, mais je suis là en tant que pilote de réserve. C’est un rôle pour lequel j’ai toujours été prêt, et dont j’ai toujours rêvé."

"Et aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité : les qualifications aujourd’hui, la course demain. Ces cinq heures ont défilé à une vitesse folle, j’avais énormément de choses à préparer et l’équipe m’a beaucoup aidé, alors un grand merci à eux."

Lors de la dernière séance d’essais, Hirakawa a signé le 19e temps, à une demi-seconde de son coéquipier Oliver Bearman. Cet écart s’est creusé à 0,875 seconde lors de la Q1 - phase durant laquelle seul Bearman a réussi à se qualifier pour la suite - mais Hirakawa estime qu’il aurait pu réaliser une meilleure performance.

"L’objectif principal aujourd’hui était de passer le cap de la Q1, ce qui n’a malheureusement pas été mon cas. J’ai été gêné par du trafic lors de mon dernier tour rapide, c’est vraiment dommage."

"Mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé. Je dois maintenant me concentrer sur la course de demain. J’ai vraiment hâte d’y être."