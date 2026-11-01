Aston Martin F1 : nouveau désastre pour Alonso et Honda, l’Espagnol en colère

Fernando Alonso a vécu une nouvelle séance de qualifications particulièrement frustrante au Grand Prix de Mexico. Alors qu’il semblait en mesure de se qualifier pour la Q2, le double champion du monde a été contraint d’immobiliser son Aston Martin en pleine piste à la suite d’un problème moteur, provoquant un drapeau rouge dès la Q1. Éliminé en 18e position, l’Espagnol a également reçu une réprimande des commissaires pour ne pas avoir remis son volant en place après son abandon. La situation est d’autant plus préoccupante pour Aston Martin que Lance Stroll s’est classé dernier, les deux pilotes redoutant une course difficile en raison de problèmes de refroidissement et de comportement de leur monoplace.

Les qualifications du Grand Prix de Mexico ont rapidement tourné au cauchemar pour Fernando Alonso. Alors qu’il restait encore onze minutes au chronomètre dans la première partie de la séance, le pilote Aston Martin a reçu un message radio urgent lui demandant d’immobiliser immédiatement sa monoplace dans la section du stade de l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Surpris par cette instruction, l’Espagnol a demandé à son ingénieur pourquoi il ne pouvait pas simplement regagner les stands.

Mais son équipe lui a répondu de manière catégorique, lui ordonnant de s’arrêter sur le circuit plutôt que de tenter de rejoindre la voie des stands.

Les ralentis ont ensuite montré un dégagement de fumée à l’arrière de l’AMR26 un peu plus tôt dans le tour, laissant penser à une nouvelle défaillance du groupe propulseur Honda.

L’incident a immédiatement entraîné la présentation du drapeau rouge, interrompant la séance alors qu’Alonso semblait disposer du rythme nécessaire pour franchir le cap de la Q1.

La frustration du double champion du monde était visible lorsqu’il a finalement immobilisé sa monoplace. Alonso a frappé son volant de colère, conscient qu’un problème technique venait de compromettre une séance de qualifications qui s’annonçait pourtant encourageante.

Mais ses ennuis ne se sont pas arrêtés là. Après avoir quitté son Aston Martin, l’Espagnol a rapidement été placé sous enquête par les commissaires pour une infraction relevant de la sécurité générale.

Il lui était reproché de ne pas avoir remis le volant en place sur son AMR26 après son arrêt en piste, contrairement aux procédures de sécurité applicables dans ce type de situation.

Les commissaires ont finalement décidé de lui infliger une réprimande.

Sur le plan sportif, Alonso a été classé 18e des qualifications, un résultat particulièrement décevant au regard du potentiel qu’il pensait pouvoir exploiter avant l’incident.

Le pilote espagnol a confirmé après la séance que sa monoplace lui procurait de bonnes sensations et qu’une qualification pour la Q2 semblait envisageable.

"C’est une manière frustrante de terminer des qualifications qui semblaient pourtant prometteuses. La voiture se comportait bien et nous semblions être dans la lutte pour une place en Q2."

"Malheureusement, un problème moteur nous a obligés à nous arrêter, et nous ne pouvions plus rien faire à ce moment-là."

Au-delà de cette nouvelle défaillance, Alonso s’inquiète surtout des difficultés que pourrait rencontrer Aston Martin pendant la course de dimanche.

L’altitude du circuit mexicain, situé à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, impose des contraintes particulièrement importantes aux groupes propulseurs et aux systèmes de refroidissement.

La faible densité de l’air complique notamment l’évacuation de la chaleur, un problème auquel Aston Martin semble particulièrement sensible ce week-end.

Alonso a expliqué que l’équipe allait chercher à comprendre précisément l’origine de son abandon, sans cacher son pessimisme concernant les perspectives de la course.

"Nous allons examiner précisément ce qui s’est passé, mais avec les difficultés de refroidissement auxquelles nous sommes confrontés, demain s’annonce compliqué."

"Nous ferons ce que nous pouvons et nous continuerons à nous battre en équipe."

La séance a été encore plus compliquée pour Lance Stroll, qui a terminé à la 20e et dernière place des qualifications.

Le Canadien n’a pas rencontré le même incident spectaculaire que son coéquipier, mais il a confirmé que l’AMR26 souffrait de plusieurs problèmes de comportement depuis le début du week-end.

"Nous avons un peu souffert ici pendant tout le week-end, principalement à cause de l’équilibre de la voiture."

"J’ai aussi le sentiment que quelque chose ne va pas tout à fait à l’arrière, et nous rencontrons également beaucoup de problèmes de frein moteur."

"Nous ne comprenons pas encore vraiment pourquoi, donc j’espère que nous pourrons tirer quelques enseignements avant demain."

"Je pense que la course sera assez difficile pour nous, particulièrement en ce qui concerne le refroidissement de la voiture."