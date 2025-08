Bearman piégé par une piste ’changeante’, Ocon est ’déçu’

Oliver Bearman a échoué de peu dans sa quête d’une nouvelle Q3 au Grand Prix de Hongrie, avec une 11e place finale en qualifications. Le pilote Haas F1 explique pourquoi il n’a pas réussi à faire un seul tour correct en Q2, ce qui l’a clairement empêché de passer dans la dernière partie des qualifications.

"C’est une séance difficile, surtout la Q2, avec la météo on a été prudents dans le premier run, il y a eu de la pluie, et je n’ai pas réussi un bon tour dans mon deuxième run. La piste changeait beaucoup et j’ai échoué à progresser" a déclaré l’Anglais.

Esteban Ocon n’a pas franchi la Q1 et s’élancera 18e au départ demain, ce qu’il ne comprend pas car il pensait avoir signé un bon tour : "C’était un bon tour, ce qui est clairement décevant. On doit regarder ce qui se passe depuis les EL2."

"Les EL1 n’étaient pas mauvais, j’avais un bon feeling avec la voiture, mais là, la stabilité n’étaient pas bonne dans les deux derniers virages, on dégrade et on perd beaucoup. J’ai déjà fait des tours comme ça bien mieux classés, et on doit comprendre pourquoi on est si loin par rapport à Spa."

Le Français s’est plaint d’une vis qui était sur son pneu au début de son deuxième run, mais il ne pense pas qu’elle ait eu un effet : "C’était une vis d’une autre équipe pour attacher les pontons, une quick release, mais elle est partie rapidement. Je verrai avec mon ingénieur si ça a été un problème mais je ne pense pas."